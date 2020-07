Op de set van een nieuwe Belgische videoclip. Deze week: Kom je ontvoeren vannacht van Willy Organ.

Locatie AMOK, Mechelen

...

Wie enigszins vertrouwd is met het universum van de kale volksheld Willy Organ, weet dat zijn collectie zelfgemaakte videoclips uitblinkt in ietwat knullige greenscreentaferelen, iconische danspasjes en een charmant amateurisme. De videoclip bij Kom je ontvoeren vannacht, die samen met het nummer zelf rond Halloween zal verschijnen, is van een heel ander kaliber. 'Het contrast kon niet groter zijn', zegt de Lievegemse cultzanger. 'Plots waren er productieassistenten, een cameraman, een lichtman en professionele acteurs. We hadden zelfs een script. Zelf moest ik gelukkig niet al te veel acteren en vooral eng voor me uit staren. Ik voelde me een beetje als Sylvester Stallone. Die moet meestal ook gewoon met een geweer door de jungle rennen en het liefst zo weinig mogelijk zeggen.' Die plotse professionaliteit is voor een groot stuk te danken aan Jonas Govaerts, regisseur van Welp en Tabula rasa en Willy Organ-fan van het eerste uur. 'Een dik jaar geleden woonde ik een van zijn concerten bij', zegt Govaerts. 'Ik vond dat heel ontwapenend, zo'n kale man in een Slipknot-shirt die met volle overtuiging in het algemeen Nederlands zingt. Ik heb hem meteen een berichtje gestuurd met het voorstel om een clip te regisseren, maar hij wist niet wie ik was en vond het nogal verdacht. (lacht) Na een avond op café hebben we het alsnog beklonken. Kom je ontvoeren vannacht bleek de ideale song: het onderwerp leent zich perfect tot campy B-horror.' Willy Organ dook voor het nummer in de geschiedenis van de Vlaamse krimi. 'Een onderwerp dat weinig aan bod komt in de Vlaamse showbizz', aldus Organ. 'De West-Vlaamse rapper Steven H, die in de videoclip wordt vervangen door een rappende hond, heeft een feature in Kom je ontvoeren vannacht waarin hij rapt over figuren als Paul Vanden Boeynants en Anthony De Clerck. Zelf zing ik vanuit het perspectief van een ontvoerder. Een beetje zoals Diane van Therapy? Behoorlijk creepy en controversieel, maar ik vind dat een interessant uitgangspunt. Bovendien toont de video dat de dader er niet zonder kleerscheuren van afkomt. Laten we zeggen dat er veel bloed vloeit.'