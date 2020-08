Model Chrissy Teigen en muzikant John Legend zijn opnieuw in verwachting. Het artiestenkoppel heeft al een vierjarige dochter Luna en een tweejarige zoon Miles.

Het paar onthulde de zwangerschap in de nieuwe videoclip van Legend voor het lied 'Wild', die gisteren in première ging. Op het einde houdt Legend de beginnende babybuik van zijn vrouw vast. Ook hun twee kinderen doen mee aan de video.

'Wild' is een samenwerking met de Grammy-winnaar Gary Clark Jr. en komt uit het recente album van Legend, 'Bigger Love'. De video werd opgenomen in Mexico door Nabil Elderkin, de videoregisseur die Legend en Teigen 14 jaar geleden aan elkaar voorstelde op de set van een muziekvideo's in 2006.

Het sterrenpaar was al enkele jaren samen voor ze in 2013 trouwden in Italië. Ze zijn een van de meest geliefde celebrity-koppels op sociale media.

