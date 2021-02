Bruce Springsteen verraste zondag vriend en vijand toen hij voor het eerst ooit in een reclamespot opdook tijdens de Super Bowl. De spot werd woensdag echter al verwijderd nadat was bevestigd dat de zanger in november werd gearresteerd voor het rijden onder invloed in een natuurgebied in New Jersey.

Een woordvoerster van het Sandy Hook-park, aan de kust van New Jersey, bevestigde dat Springsteen op 14 november werd gearresteerd wegens rijden onder invloed, roekeloos rijden en alcoholgebruik op een plaats waar dat verboden is. De 71-jarige muzikant was 'meewerkend' tijdens zijn arrestatie, klinkt het verder. Springsteen zal waarschijnlijk deze maand nog via teleconferentie voor de rechtbank verschijnen.

Afgelopen zondag dook Springsteen voor het eerst op in een reclamevideo. Na tien jaar aandringen had automerk Jeep de muzikant eindelijk kunnen strikken. De commercial ging in première tijdens de Super Bowl in Florida. Jeep heeft intussen de reclame verwijderd van YouTube en heeft verklaard de commercial te pauzeren tot er meer details zijn over de arrestatie. 'De reclameboodschap is even relevant als altijd, maar de boodschap dat rijden onder invloed nooit kan worden toegestaan is dat ook', laat Jeep weten.

Springsteen zelf gaf nog geen commentaar, de advertentie stond woensdagavond alleszins nog op zijn Twitterpagina.

