De componist, uitgever en producer Jean Kluger heeft de Sector Lifetime Achievement Award van de Music Industry Awards (MIA's) uit handen van Bart Peeters gekregen.

Kluger kreeg de award uit de handen van Bart Peeters bij een concert van die laatste. De award brengt hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage leverde aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector. Dat melden VRT en VI.BE maandagochtend. De zes andere sectorawards worden nog voor de awardshow op 30 april uitgereikt.

De 85-jarige Kluger speelde achter de schermen van de muziekwereld 'een onmisbare rol, zowel in België als daarbuiten', klinkt het. Hij boekte zijn eerste successen in de jaren 60. Hij schrijft en producet hits als 'Hutje op de heide' (1960) van Bobbejaan Schoepen en 'Eenzaam zonder jou' (1962) van Will Tura. Van die laatste producet hij doorheen zijn carrière 50 albums, een film ('Hoop doet leven') en een concertreeks ('Tura in Symfonie').

In eigen land werkt Kluger met onder meer Marva, John Terra, Johan Verminnen, Paul Severs en Dana Winner. Maar ook in het buitenland is hij geen onbekende: zijn nummers worden gecoverd ('Aieaoa' voor Yamasuki), gesampeld ('Stories' voor Chakachas) en zelfs meegezongen op Duitse carnavalsfeesten ('Es gibt kein Bier auf Hawaii' voor Paul Kuhn).

Op zaterdag 30 april worden de MIA's uitgereikt in een dubbeleditie voor 2020 en 2021 in het Brusselse Paleis 12. De awardshow is live te volgen op Eén. Naar die avond wordt afgeteld door de zes overige winnaars in de sectorcategorieën - artwork, auteur/componist, live act, muzikant, producer en videoclip - in de weken voor de awardshow bekend te maken, van 18 tot en met 28 april.

Eerder werd de Sector Lifetime Achievement Award al uitgereikt aan Herman Schueremans, Ancienne Belgique, [PIAS] en Ultratop.

