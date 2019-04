Ook Nubya Garcia, Benny Sings en David Murray schuiven mee aan voor de vijftigste editie van Jazz Middelheim.

In 2019 is Jazz Middelheim aan haar vijftigste editie toe. Daarvoor maakte de organisatie van het Antwerpse festival dinsdag de eerste namen bekend. Daarbij zitten een pak oude rotten, onder wie Charles Lloyd, Joe Lovano, Kenny Werner en Enrico Rava. Die laatste komt trouwens zelf ook een verjaardag vieren - Rava wordt tachtig in augustus.

Ook Saul Williams en saxofonist David Murray tekenen present, net als Nubya Garcia, de Nederlandse anti-hippe wonderboy Benny Sings en Ambrose Akinmusire. De trompettist is dit jaar ook artist in residence van het festival.

Tot slot zijn er ook nog heel wat Belgische muzikanten te beluisteren op Jazz Middelheim, onder wie De Beren Gieren, WWWater en STUFF. STUFF is de band rond drummer Lander Gyselinck, hij zal daarnaast ook met LABtrio en het gelegenheidsproject BeraadGeslagen & BondGenoten optreden. Zaterdag 17 augustus, de voorlaatste dag van het vierdaagse festival, wordt trouwens volledig gecureerd door BeraadGeslagen, het verbond van Lander Gyselinck en Fulco Ottervanger.