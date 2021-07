Jazz Middelheim vult haar programma verder aan met onder meer Joe Lovano, Stefano di Battista, Philip Catherine, John Ghost en Club Stage-curator Lara Rosseel.

Jazz Middelheim, dat plaatsvindt van 13 tot en met 16 augustus in Park den Brandt in Antwerpen, krijgt definitief vorm. Het festival voegt opnieuw enkele namen toe aan een al erg internationaal ogende affiche. De beloofde extra festivaldag, 17 augustus, is uiteindelijk gesneuveld.

Op de nieuwe slotdag 16 augustus staan Joe Lovano Trio en Philip Catherine op het hoofdpodium. Zij sluiten het festival af met bassist Avishai Cohen, die eerder al was bevestigd. Op het tweede podium is die dag Lara Rosseel curator van dienst. Rosseel was in 2020 dé Belgische jazzrevelatie en gooide hoge ogen met haar album De Grote Vrouw. Op Jazz Middelheim treedt ze zowel aan met haar octet, haar quintet en in duo met Raf Walschaerts.

Op 15 augustus haalt Jazz Middelheim muziek uit alle hoeken van de wereld naar Antwerpen. Italiaans saxofonist Stefano Di Battista brengt een warme, eigenzinnige interpretatie van de filmmuziek van Ennio Morricone. Ook Tunesische oedspeler Anouar Brahem, de Zuid-Koreaanse Youn Sun Nahen en Fransman Michel Portal passeren op de bühne. Het programma van 14 augustus, de dag met onder meer John Zorn, Laurie Anderson en Bill Laswelen, wordt ten slotte aangevuld met John Ghost, een jazzrocksextet rond Oost-Vlaming Jo De Geest. De laatste namen van Jazz Middelheim worden binnenkort bekendgemaakt. (M.M.)

Jazz Middelheim 13 tot 16 augustus 2021, Antwerpen. Meer info en tickets vindt u op de website van het festival.

Jazz Middelheim, dat plaatsvindt van 13 tot en met 16 augustus in Park den Brandt in Antwerpen, krijgt definitief vorm. Het festival voegt opnieuw enkele namen toe aan een al erg internationaal ogende affiche. De beloofde extra festivaldag, 17 augustus, is uiteindelijk gesneuveld.Op de nieuwe slotdag 16 augustus staan Joe Lovano Trio en Philip Catherine op het hoofdpodium. Zij sluiten het festival af met bassist Avishai Cohen, die eerder al was bevestigd. Op het tweede podium is die dag Lara Rosseel curator van dienst. Rosseel was in 2020 dé Belgische jazzrevelatie en gooide hoge ogen met haar album De Grote Vrouw. Op Jazz Middelheim treedt ze zowel aan met haar octet, haar quintet en in duo met Raf Walschaerts.Op 15 augustus haalt Jazz Middelheim muziek uit alle hoeken van de wereld naar Antwerpen. Italiaans saxofonist Stefano Di Battista brengt een warme, eigenzinnige interpretatie van de filmmuziek van Ennio Morricone. Ook Tunesische oedspeler Anouar Brahem, de Zuid-Koreaanse Youn Sun Nahen en Fransman Michel Portal passeren op de bühne. Het programma van 14 augustus, de dag met onder meer John Zorn, Laurie Anderson en Bill Laswelen, wordt ten slotte aangevuld met John Ghost, een jazzrocksextet rond Oost-Vlaming Jo De Geest. De laatste namen van Jazz Middelheim worden binnenkort bekendgemaakt. (M.M.)