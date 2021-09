Deze rapper kan hard roepen en werkt samen met Travis Barker, Denzel Curry en Rico Nasty.

Aka: Malachi-Phree Jasiah Pate

Travis Barker is stilaan de beschermheer van muzikale Gen Z'ers aan het worden. Na samenwerkingen met hip volk als Willow, KennyHoopla en Caspr is de drummer van Blink-182 ook te horen op de nieuwe single van Jasiah. Een goede match: Right Now is het soort song waarop boze kids zowel kunnen moshen als tiktokken, maar dat ook poppunkers op leeftijd vertrouwd genoeg in de oren klinkt. Barker weet ook donders goed met wie hij in zee gaat. Jasiah geldt al enkele jaren als een van de opvallendste namen uit de rapunderground met zijn ietwat lawaaierige mix van trap, screamo, rock, punk en hyperpop, zijn samples van SpongeBob en Law & Order, zijn intens geroep en zijn nogal verrassende achtergrond als geschoolde operazanger. 'Ik kan opera zingen zonder microfoon en toch een hele kathedraal met mijn stem vullen', beweert hij zelf.Als prille tiener zong hij al in gospelkoren en begon hij zelf beats te fabriceren in GarageBand en Ableton. Vijf jaar geleden dropte hij zijn eerste songs op SoundCloud, geïnspireerd door artiesten als Denzel Curry en Lil Wayne. Later ging zijn nummer Shenanigans viraal op TikTok, werkte hij samen met $not en de controversiële Tekashi 6ix9ine en verscheen zijn debuutalbum Jasiah I Am bij het roemruchte Atlantic Records. Dit jaar volgden de ep War en enkele losse singles, waaronder Right Now met Barker en Art of War met Denzel Curry en Rico Nasty. Benieuwd wie hij nog allemaal gaat fixen.Een willekeurige quote: 'Mijn grootste inspiratie? Ikzelf. Ik ben de reden dat ik beats wil maken en bepaalde onderwerpen wil aankaarten.'