Jan Smeets, Mister Pinkpop, houdt na vijftig jaar op als festivaldirecteur.

'Na vijftig jaar doet "Mister Pinkpop" een stapje terug en gaat hij genieten van de vrije tijd en van wat hij met het festival heeft opgebouwd', zo maakte Pinkpop bekend.

De organisatie van Pinkpop wordt voortgezet door het vaste team in combinatie met concertpromotor MOJO, dat sinds 1986 verantwoordelijk is voor de programmering.

Smeets laat het festival niet helemaal los: hij blijft het team bijstaan als adviseur. 'Ik mag dan wel officieel als directeur stoppen, maar jullie zijn zeker nog niet van me af', zegt de 75-jarige Smeets

Vlak na de bekendmaking deelde Smeets een afscheidsvideo. 'Hou er rekening mee dat je mij te pas en te onpas tegenkomt', zegt Smeets daaring.

Vanwege de coronacrisis ging Pinkpop dit jaar niet door en dat gaf de oud-festivaldirecteur de tijd om na te denken over zijn toekomst. 'Ik heb het vijftig jaar met veel passie gedaan en nu is het tijd om het stokje over te dragen', aldus Smeets, die al langer gezondheidsklachten heeft.

De 50ste editie van Pinkpop, de laatste van Smeets als festivaldirecteur, werd vorig jaar groots gevierd. Zo kwam er een speciale munt en ligt er een Pinkpop-jubileumtegel op een perron bij het station van Landgraaf. Ook Smeets werd in het zonnetje gezet. Hij werd bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ontving de Buma Gouden Harp en kreeg een borstbeeld bij het festivalterrein.

