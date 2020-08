Als cultuurminister vraagt Jambon lokale besturen om evenementen niet onbezonnen te schrappen, en op een veilige manier ruimte te geven aan cultuur in tijden van corona.

Woensdagavond bezoekt Vlaams Minister-president Jan Jambon (N-VA) de première van Leviathan, een luisterspel van het Gentse LOD muziektheater in de Gentse Bijloke, van theatermakers Josse De Pauw en Kris Kris Defoort. Een bezoek waarbij hij zijn steun uitdrukt voor de culturele sector, met heel wat spelers die zwaar lijden onder de coronacrisis.

Donderdag stuurt de minister-president samen met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) een brief naar alle Vlaamse lokale besturen, burgemeesters en gouverneurs. Daarin vraagt hij om overleg en proportionaliteit, nu heel wat steden en gemeenten zonder willekeur evenementen niet langer toestaan.

'We roepen op zo gericht mogelijk te werk te gaan en vragen hierbij dat markten, voorstellingen, kermissen en sport maximaal kunnen doorgaan tenzij de epidemiologische analyse in uw gemeente dit niet toelaat of de activiteit verboden is door een hogere overheid', leest het in de brief.

'Het is van belang dat bij het nemen van lokale maatregelen telkens de noodzakelijkheid en de proportionaliteit van deze maatregelen goed voor ogen wordt gehouden.' De beslissing om activiteiten niet langer te vergunnen, moet bovendien gemotiveerd worden en rekening houden met de mogelijkheid om het evenement veilig te organiseren. 'De afgelopen maanden werden - in samenwerking met de virologen - draaiboeken, protocollen en richtlijnen uitgewerkt om activiteiten in de meest veilige omstandigheden te organiseren'.

Jambon bezoekt woensdag 'Leviathan', een theaterstuk dat zeven keer wordt opgevoerd tijdens het zomerfestival Bijloke Wonderland. Het gaat over een zeemonster uit de oertijd dat het land overspoelt en de mensheid ontredderd achter zich laat. Een klankspel dat woensdag om 20 uur een eerste keer wordt opgevoerd voor een beperkt aantal toeschouwers en onder de strengste voorwaarden, om coronabesmettingen bij het publiek te verhinderen.

