Op 25 februari staat James Blunt in Vorst Nationaal. Stiekem wilt u eigenlijk gaan, maar u vreest uw credibiliteit te verdelgen? Met deze excuses beperkt u de schade.

Hij heeft zich geëxcuseerd voor You're Beautiful

'De meest gehate song ooit', zo wordt zijn dramatische monsterhit uit 2005 weleens genoemd. Hoewel You're Beautiful zijn carrière en bankrekening een flinke boost heeft gegeven, vindt zelfs Blunt het jammer dat hij nog steeds wordt geassocieerd met dat nummer: 'Ik werd door mijn platenmaatschappij in de markt gezet als de zanger die de reclameblokken tussen Desperate Housewives moest opleuken.' Iedereen verdient een tweede kans, toch? Tijdens de opnames van zijn debuutplaat mocht Blunt in het huis van Star Wars-legende Carrie Fisher vertoeven. Goodbye My Lover, die andere hit van hem, zou zelfs zijn opgenomen in haar badkamer. Ook nadien bleven de twee besties. Blunt noemde de actrice zelfs liefkozend zijn 'Amerikaanse moeder' én vroeg haar als meter van zijn kind. Niemand kan ontkennen dat dat heel, heel cool is. Sinds hij een dikke tien jaar geleden Twitter heeft ontdekt, bewijst Blunt maar al te graag dat hij zichzelf niet al te serieus neemt. Hij maakt zichzelf continu belachelijk en voorziet de vaak beledigende tweets van zijn criticasters van een snedig respons. Onze favoriet: ene OliviaMae_98 tweet dat James Blunt haar guilty pleasure is, waarop de zanger 'mine is anal' antwoordt. Jazeker, het zou kunnen dat u uw leven aan James Blunt te danken hebt. Voordat hij zijn ding deed als singer-songwriter, was hij namelijk officier bij de Britse luchtmacht. Tijdens zijn dienst in Kosovo negeerde hij een bevel van zijn meerderen dat tot een oorlog met Rusland had kunnen leiden. Met dat in het achterhoofd kunnen we hem zelfs You're Beautiful niet langer kwalijk nemen. 'Ik zou heel graag cool zijn, maar ik zal die titel toch nooit krijgen', aldus Blunt. En dus exploiteert hij zijn acute onhipheid en maakt hij er een succesvolle marketingstrategie van. Hij maakt knullige reclamespotjes voor Amazon en The National Lottery, deelt memes over zichzelf en promoot zijn album met James Blunt Anonymous, een YouTube-filmpje waarin beschaamde fans elkaar ontmoeten in een praatgroep.