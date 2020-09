Frederick Nathaniel 'Toots' Hibbert, frontman van de legendarische Jamaïcaanse reggaegroep Toots & the Maytals, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Volgens de korte mededeling overleed Hibbert 'vredig' in het bijzijn van zijn familie in een ziekenhuis in de Jamaïcaanse hoofdstad Kingston. Een doodsoorzaak is niet meegedeeld. Wel is bekend dat de reggaezanger vorige maand was opgenomen op de dienst intensieve zorgen met coronasymptomen. Hij laat een vrouw en zeven kinderen na. Hibbert verwierf niet de universele faam van Bob Marley, maar in de wereld van ska en reggae behoort hij tot de allergrootsten. Als zanger van Toots & The Maytals effende hij vanaf begin jaren zestig mee het pad voor de doorbraak van het genre. Dat zou zelfs zijn naam te danken hebben aan een song van Toots & The Maytals: 'Do the Reggay' uit 1968.

Hibbert was volgens critici gezegend met een geweldig stemgeluid. Het toonaangevende Amerikaanse magazine Rolling Stone vergeleek hem met Otis Redding en Ray Charles en bedacht hem met een plaats in de lijst van 100 beste zangers aller tijden. Toots & The Maytals beleefden hun hoogdagen in de jaren zestig en zeventig. Songs als '54-46 That's My Number', 'Pressure Drop', 'Monkey Man' en 'Funky Kingston' zijn enkele hoogtepunten in hun back catalogue. Ook later bleef Hibbert solo en in verscheidene heruitgaven van Toots & The Maytals muziek uitbrengen en optredens geven. (Belga)

