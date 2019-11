In de nieuwe video van de Belgische elektropopgroep Jaguar Jaguar zien de vogels geel, zijn de oogbollen gigantisch en hebben de konijnen meerdere ogen: 'Een beetje David Lynch achterna.'

Het is alweer een jaar geleden dat Jaguar Jaguar uit de jungle van Belgische synthpopacts naar voren sprong. Het vijftal ging meteen voor een kattensprong, met niet alleen de ep Montjoi, maar ook een in Spanje opgenomen minidocumentaire, een plekje in het voorprogramma van dEUS in de AB en een drukke festivalzomer, met passages op onder meer Gent Jazz en Rock Herk.

Nu komt Jaguar Jaguar met een nieuwe ep in uw koptelefoon spinnen. Madelyn heet het kleinood, en wie genoot van het groovy Montjoi, zal ook nu aan zijn trekken komen. Net als voor hun eerste worp trokken de leden van Jaguar Jaguar voor de nieuwe nummers naar het buitenland, deze keer naar Frankrijk, en opnieuw is het visuele luik doordachter dan een gewone videoclip. 'Bij de muziek die we in Frankrijk schreven, kregen we meteen beelden in ons hoofd. Het werd snel duidelijk dat enkel wat nummers schrijven niet zou volstaan', zegt bassist Jasper Segers. 'Uiteindelijk besloten we samen met Tina (Herbots, huisfotografe van Jaguar Jaguar, maar ook van Bazart en Tsar B, nvdr.) om de clips van de verschillende nummers in elkaar te laten passen als één kortfilm. Zonder een vaststaand verhaal, maar met een hoofdpersonage dat de video's aan elkaar verbindt. Tina heeft die clips gemaakt, samen met haar vriend en onze gitarist Emiel Raeymaekers.'

Op basis van de video voor single Out of Sight lijkt die kortfilm een behoorlijk maffe trip te gaan worden. Tegen de achtergrond van een rozig heidelandschap maken we achtereenvolgens kennis met vijf mensen die gevangen zitten in een blauwe doek, een menselijk figuur met een oogbol als hoofd - géén knipoog naar de avant-gardisten van The Residents, wordt ons verzekerd -, een als vogel verklede jongedame met een mini-synthesizer en iets wat we niet anders kunnen omschrijven dan een gemuteerd roze konijn. De kostuums komen uit de koker van styliste Ruby Renteurs. 'We wilden er iets desolaats van maken, een beetje David Lynch achterna', zegt Segers.

'Voor ons gaat de single en bij uitbreiding de hele ep over de onbereikbaarheid van een verlangen', vult zanger-gitarist Thomas Lauwers. 'In Out of Sight zingen we bijvoorbeeld over hoe je kan vergeten dat je een bepaald verlangen hebt tot je het weer heel erg voelt.'

Met we bedoelt Lauwers niet alleen hijzelf en zijn vier medebandleden, maar ook Témé Tan, de Congolese Belg die eerder al de telefoonnummers van Roméo Elvis, Le Motel en Milky Chance aan zijn adressenboekje mocht toevoegen. 'Hij contacteerde ons al eens na het uitkomen van onze eerste ep, maar we kregen onze agenda's niet op elkaar afgestemd. Toen Out of Sight af was, wisten we wel meteen dat we nog eens een poging wilden doen. De dag nadat we hem de demo hadden gestuurd, hadden we al een mailtje teruggekregen met ideeën die hij had opgenomen.'