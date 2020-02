Een behind the scenes-docu, productie, artwork, videoclips, visuals, social media, dj-sets en voor tweede ep Madelyn een heuse kortfilm: de Belgische band Jaguar Jaguar wil meer zijn dan enkel muziek.

Eind februari 2019. Amper enkele maanden nadat Jaguar Jaguar met de heerlijk groovende single So Long (een zomerse mix van Jungle, Interpol en Balthazar) de neus aan het venster heeft gestoken, staat de Antwerpse band al in een uitverkochte AB Club. Er volgen een eerste ep, Montjoi, en optredens op onder meer Gent Jazz en als voorprogramma van dEUS in de AB. Op het einde van een drukke zomer trekt Jaguar Jaguar voor twee weken naar het afgelegen Bois de la Madeleine in Bourgogne, met als resultaat een nieuwe ep, Madelyn. 'We hadden genoeg materiaal voor een album, maar kwaliteit boven kwantiteit', aldus leadzanger en tekstschrijver Thomas Lauwers.

Binnenkort, bijna dag op dag een jaar na de eerste keer, vormt de AB opnieuw het decor voor een releaseshow, dit keer in de AB Box. Details wil het vijftal nog niet prijsgeven, maar vast staat dat visueel alle registers opengetrokken zullen worden. Daarin speelt gitarist Emiel Raeymaekers, als grafisch vormgever en regisseur, een belangrijke rol. Samen met zijn partner Tina Herbots, voormalig huisfotografe van de AB, verzorgde hij al artwork voor Wwwater en Tsar B. In Jaguar Jaguar kan het koppel zijn gedeelde passie voor fotografie, regie en tekenkunst botvieren. 'Eigenlijk is Tina ons zesde bandlid', benadrukt Raeymaekers.Voor Madelyn werkte het paar een kortfilm uit. Achttien minuten duurt die, genoeg tijd om je in een mysterieuze, lynchiaanse sfeer onder te dompelen, omtrent thema's als verlangen en wedergeboorte. 'Vooral het onbereikbare verlangen', verduidelijkt Raeymaekers. 'Dat is het venijnige kantje van verlangen: het is nooit genoeg. Als een dollarbiljet aan een koord dat steeds wanneer je het bijna beet hebt weer verder weg danst.'Inspiratie haalde de band onder andere bij Holy Motors, een film van de Franse cultregisseur Leos Carax. Raeymaekers: 'We hebben allemaal lijstjes opgesteld van films die bij de bezwerende sfeer van dat verlaten bos in Frankrijk pasten. Holy Motors prikkelde ons het meest. De plot is ondergeschikt aan de abstracte beelden, het tempo en de irreële sfeer.' 'De nummers op Madelyn zijn minder straightforward', vult Lauwers aan. 'Dan is het leuk om de luisteraars een visuele leidraad mee te geven. We willen hen meetrekken in onze leefwereld. Ik vind het een fijne gedachte dat mensen beetje bij beetje ontdekken dat er veel meer is dan louter een afspeellijst op Spotify.'De thema's van de nieuwe songs en de bijbehorende kortfilm (eigenlijk een lappendeken van verscheidene ideeën voor videoclips) kwamen er pas tijdens dat verblijf in het desolate Bois de la Madeleine - de titel van de ep is overigens gewoon een Engelse Madeleine. 'Met Madelyn hebben we een personage gecreëerd, een muze op wie we dat onbereikbare verlangen konden projecteren. Niet per se in de romantische zin, maar algemener: de behoefte ergens te raken. Soms kwam Emiel aandraven met foto's of tekeningen waar ik tekstuele ideeën uit haalde, soms werkte het omgekeerd.'Die wisselwerking maakt de kracht uit van Jaguar Jaguar. Het zijn stuk voor stuk muzikanten die eigenlijk ook op eigen benen kunnen staan en productioneel sterk zijn, een beetje zoals Balthazar. Bassist Jasper Segers is master in de scheppende muziek, speelde bij Soldier's Heart en doet nu de productie van Jaguar Jaguar. Drummer Ruben Vanhoutte deed ervaring op bij Faces on TV, Dirk en Tamino. Toetsenist Dries Meeus speelt ook bij Julian Hival. Lauwers studeerde aan de Jazz Pop-Studio in Antwerpen, dezelfde opleiding die Stefanie Callebaut van SX Angèle volgden, en deed er later kunst en cultuur bij. Emiel is grafisch vormgever en experimenteert volop met diverse visuele disciplines. Vier van de vijf leden vormden eerder al een band, Lohaus, waarmee ze enkele jaren geleden aan De Nieuwe Lichting deelnamen. Toen die vier in 2018 naar Spanje reisden voor een muzikale retraite, namen ze drummer Ruben Vanhoutte mee, een fan van het eerste uur. 'Onze eerste sessies in Spanje lagen heel erg in het verlengde van Lohaus - nogal traag. Het was Ruben die vond dat het allemaal wat meer uptempo en groovy mocht. In combinatie met de ritmische baslijnen van Jasper kregen we zo een andere sound,' aldus Lauwers. 'Alles wat er sindsdien met deze band gebeurt, is redelijk onverwacht. We waren al blij dat de eerste ep zo vlot werd opgepikt. Met deze tweede en de kortfilm zetten we weer een stap vooruit.'