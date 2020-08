De gitarist op het eerste album van de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, is overleden op zijn 64ste. Dat heeft de Amerikaanse rockband zelf gemeld.

'We wensen Jack Sherman een veilige reis naar het hiernamaals', tweette de groep. 'Jack trad op op ons debuutalbum en op onze eerste tournee door de Verenigde Staten', voegden ze eraan toe als eerbetoon. 'We danken hem voor alles.' De groep van Anthony Kiedis gaf geen verdere uitleg over de doodsoorzaak. Jack Sherman had gitarist Hillel Slovak vervangen voor het eerste album van de groep in 1984, The Red Hot Chili Peppers, en werkte mee aan het tweede, Freaky Styley (1985). Maar Slovak nam daarna zijn plaats binnen de groep weer in. Toen de leden van de Red Hot Chili Peppers in 2012 werden opgenomen in de prestigieuze Rock and Roll Hall of Fame, werd Sherman niet mee opgenomen. Hij zei destijds aan Billboard dat hij zich hierdoor wat 'onteerd' voelde. (Belga)