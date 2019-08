Deze Marokkaanse rapper zou wel eens een toekomstige wereldster kunnen zijn. Eentje die van Auto-Tune houdt.

Aka: Issam Harris Leeftijd: 26 Locatie: Casablanca Instagram: @issamharrris

De muziek van Issam is bijzonder aanstekelijk, zelfs al begrijpt u geen jota van wat hij zegt. De man rapt immers in het Arabisch, op een mengelmoes van trap, traditionele Marokkaanse geluiden en heel, heel veel Auto-Tune. Zelf omschrijft hij het als trai, een samenraapsel van trap en de Maghrebijnse raimuziek. Zijn teksten gaan voornamelijk over het dagelijkse leven in Marokko, in zijn videoclips zet hij de hipste kant van zijn geboorteland in de kijker, hij samplet het Algerijnse muziekicoon Cheb Hasni en qua look wisselt hij af tussen traditionele gewaden en het betere trainingspak. 'Ik ben geïnspireerd door Travis Scott en Young Thug, maar het heeft geen zin hen te imiteren. Het is net interessant om elementen uit mijn eigen cultuur in mijn muziek te verwerken.'

Dat vindt de rest van de wereld ook: op YouTube scoort hij miljoenen views, hij werkt samen met producers die eerder beats fabriceerden voor Drake en tekende onlangs een contract bij Universal in Frankrijk, naar verluidt de grootste deal ooit voor een Arabische artiest. En dat zonder ook maar één ep of album onder de arm. Bovendien is een muziekcarrière uit de grond stampen niet zo evident in Marokko. Producen en videoclips maken deed hij aanvankelijk noodgedwongen zelf, nationale media-aandacht is voorbehouden aan traditionelere artiesten en reizen naar het buitenland is vaak een hele beslommering. Zo mocht hij enkele jaren geleden optreden in Parijs, maar weigerde de Franse overheid hem een visum. Een domper, maar Issam is niet te stoppen: in januari 2020 wil hij zijn debuutalbum uitbrengen. Daar komt geen enkele overheid tussen.

Een willekeurige quote: 'We hebben nog geen stevige structuur, maar de Marokkaanse scene wordt steeds groter en veel artiesten beginnen hun eigen stijl te creëren. Zonder budget of push van de media verzamelen ze zelf toegewijde fans op het internet.'