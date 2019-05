De Israëlische minister van Cultuur, Miri Regev, heeft zondag uitgehaald naar de Amerikaanse zangeres Madonna, voor haar optreden tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. De aanwezigheid van een Palestijnse vlag op de rug van één haar dansers is volgens de minister 'een vergissing'.

'We mogen politiek en cultuur niet met elkaar mengen, met alle respect voor Madonna,' klonk het voor aanvang van de ministerraad. Miri Regev was zelf niet aanwezig tijdens de uitzending van het Eurovisiesongfestival. Volgens haar had ook de Israëlische zender KAN de vlag niet mogen tonen.

Madonna kreeg eerder al kritiek voor haar optreden in Tel Aviv, omdat ze niet inging op de vraag om het Eurovisiesongfestival te boycotten uit protest tegen de Israëlische bezetting van Palestina. Toen aan de zangeres gevraagd werd welke boodschap ze wilde meegeven, antwoordde ze dat muziek mensen kan samenbrengen. Het is niet duidelijk in hoeverre de popster op de hoogte was van het feit dat haar dansers Palestijnse en Israëlische vlaggen droegen.

Ook de IJslandse groep Hatari liet zich zaterdagavond opmerken. Tijdens het voorlezen van de resultaten hielden de bandleden de Palestijnse vlag omhoog, uit protest tegen de bezetting.