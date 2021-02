Isaac Dunbar werd op zijn veertiende al 'uw favoriete bedroompopster' genoemd.

Leeftijd: 17

...

In het lang: Isaac Dunbar is nog maar zeventien, maar op basis van zijn muzikaal parcours lijkt hij al een ancien. Op zijn negende begon de Amerikaan met Italiaanse en Liberiaanse roots in zijn eentje EDM te producen. Een jaar later probeerde hij de instrumentals van Lady Gaga's Artpop na te maken aan de hand van YouTube- tutorials. Muzieksite The Line of Best Fit noemde hem op zijn veertiende al 'your new favorite bedroom popstar'. En nog eens twee jaar later debuteerde hij met de ep Balloons Don't Float Here, trok hij op tournee met Girl in Red en tekende hij een platencontract bij RCA Records, waar hij vorig jaar zijn tweede ep Isaac's Insects uitbracht. Dunbars schaamteloze pop op het kruispunt van Troye Sivan en Kim Petras blijkt goed aan te slaan bij zijn veeleer jonge fans, die zich herkennen in zijn songs over de moeilijke puberjaren, je doorheen de middelbareschooltijd worstelen en queer zijn in een omgeving die niet al te open-minded is. Deze week volgt zijn derde worp Evil Twin, het resultaat van een jaar lang muziek maken tijdens de pandemie. De eerste singles voorspellen behoorlijk wat genrehoppen, gaande van de zeemzoete popnummers Love, Or the Lack Thereof en Intimate Moments tot de verrassend experimentele hiphoptrack Pink Party. En als u er echt niet genoeg van krijgt, kunt u nog altijd naar Love, Victor op Disney+ kijken, waarvoor Dunbar speciaal een nieuwe song schreef. Een willekeurige quote: 'Mijn beste songs schrijf ik gewoonlijk in dertig minuten. Na zes maanden zeg ik vervolgens tegen mijn manager dat ik het nummer haat, waarna ik er nog eens zes maanden later opnieuw naar luister en er helemaal verliefd op word.'