Graspop Metal Meeting heeft met Iron Maiden een tweede headliner gestrikt voor de editie van 2022. Dat heeft de festivalorganisatie dinsdag bekendgemaakt. Eerder was ook al Judas Priest aangekondigd.

In tegenstelling tot Judas Priest stond Iron Maiden niet op de affiche van het uitgestelde festival van dit jaar. De Britse heavymetalband had echter wel plannen om in juni in het Antwerpse Sportpaleis te staan, wat eveneens vanwege de coronacrisis niet doorgaat. De hele tour wordt een jaar uitgesteld en Graspop haalt de band dus in 2022 naar Dessel. Iron Maiden zal op donderdag 16 juni de eerste festivaldag afsluiten.'Uiteraard is de band enorm ontgoocheld over een tweede zomer zonder tour', zegt bandmanager Ron Smallwood. 'Maar er is geen alternatief, dus maken we er het beste van en zullen we de tijd gebruiken om een nog spectaculairdere Legacy-tour te creëren volgend jaar.'Graspop Metal Meeting staat in 2022 gepland op 16, 17, 18 en 19 juni. De organisatie belooft haar uiterste best te doen om zo veel mogelijk bands van de line-up voor dit jaar over te zetten naar de volgende editie. (Belga)