Metalfestival maakt als eerste van de grote Belgische zomerfestivals een hoofdact bekend.

Graspop viert in 2020 zijn 25ste verjaardag en het moge duidelijk zijn dat die mijlpaal niet zomaar zal passeren. De Desselse metalhoogmis duurt volgend jaar namelijk vier dagen en heeft ook zijn eerste headliner beet. Iron Maiden zal op donderdag 18 juni de eerste festivaldag afsluiten. Dat doet de band van Run to the Hills en Fear of the Dark niet voor de eerste keer: ook vorig jaar, in 2016 en in 2014 stonden ze bovenaan de affiche van het festival.

Kaarten voor Graspop 2020 zijn te koop vanaf vrijdag 15 november, 10 uur. Meer info vindt u hier.