Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Youniss.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Onder de artiestennaam Corrupted draait Antwerpenaar Youniss Ahamad al een tijdje mee in het Belgische muziekcircuit. Hij won de titel voor beste Belgische producer tijdens Champion Sound Beat Battle en schopte het al tot op het podium van Pukkelpop, De Vooruit en AB. Toch bleef Ahamad verder op zoek gaan naar zijn eigen stijl, wat in de lockdown resulteerde in het nieuwe project: Youniss.

Youniss brengt een introspectieve electrosound die de dansbare beats van drum-'n-bass, r&b en techno omarmt. Zijn debuutalbum is een intiem verslag van een zoektocht naar identiteit, waarbij zijn Arabische roots nadrukkelijk komen bovendrijven. Die intrigerende klanken zorgden voor een mythische sfeer in Fort Napoleon.

