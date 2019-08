Dichter en muzikant David Berman is op 52-jarige leeftijd overleden. Berman is een van de stichtende leden van Silver Jews en bracht pas nog een album uit met zijn band Purple Mountains. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

David Berman was vooral bekend van Silver Jews, de band die hij eind jaren tachtig oprichtte met Stephen Malkmus en Bob Nastanovich, die later vooral bekend zouden worden met hun andere band, Pavement. Aanvankelijk heette de groep Ectoslavia, later noemden ze zichzelf Silver Jews, bedoeld als een verwijzing naar The Silver Beetles, de nom de plume waaronder The Beatles een tijdlang opereerden. Terwijl rondom Berman de groepsleden kwamen en gingen, bleef hij zelf bij Silver Jews tot de split in 2009. Op dat moment had hij ook al twee poëziebundels uit: Actual Air en The Portable February.

Vervolgens was het lang stil tot Berman als muzikant, tot hij dit jaar een nieuwe band lanceerde, Purple Mountains. De gelijknamige debuutplaat werd unaniem goed onthaald en werd ook in Knack Focus met vier sterren bedacht. 'Je hebt van die platen die imponeren door hun vele lagen. Andere ontroeren omdat ze een ongehinderde blik gunnen in de emotionele huishouding van de maker. Purple Mountains scoort op beide vlakken', schreef onze recensent. 'Berman, een boekenwurm aan wiens fanatieke liefde voor het geschreven woord zelfs zijn huwelijk bezweek, wierp zijn jarenlange kluizenaarschap af na de dood van zijn moeder. De nood ontstond om zijn verdriet, sociale vervreemding, depressie en zelfmoordgedachten alsnog met zijn medemens te delen. Deprimerend? Net niet: Bermans geinige woordspel, laconieke zang en fluitend naar de westerzon dravende countryrock (strijkers en koortjes incluis) houden de duimen overwegend omhoog.'

Normaal gesproken zou Berman dit weekend aan een Amerikaanse tournee beginnen met Purple Mountains, maar donderdag kondigde zijn platenlabel Drag City aan dat Berman overleden is. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Berman, die jaren met een drugsverslaving worstelde, probeerde in 2003 wel al eens uit het leven te stappen via een overdosis. Hij werd toen net op tijd gevonden door zijn toenmalige echtgenote.

Intussen stromen de rouwbetuigingen uit de muziekwereld massaal binnen. Stephen Malkmus en Bob Nastanovich bewezen hun voormalige bandmaat al de laatste eer, naast onder anderen Kurt Vile, Deerhunter, Aaron Dessner van The National, Cat Power en Broken Social Scene.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.