Leeftijd 22 Locatie Los Angeles Instagram @gracieabrams In het kort Dochter van J.J. Maakt indiepop. Houd haar dit jaar in de gaten. In het lang Gracie Abrams (22) is de dochter van Star Wars-regisseur J.J. Abrams en tv- en filmproducer Katie McGrath. Een filmcarrière stond dus in de sterren geschreven, maar daar dacht Gracie anders over. 'Toen ik verliefd werd op muziek was dat een leuke verrassing, omdat ik alles waarbij mijn ouders betrokken waren heel hard probeerde te vermijden', vertelde de singer-songwriter aan Riff. 'Ik wilde, en dat zeg ik met liefde, niks met hen te maken hebben.' En dus begon ze op haar achtste liedjes te schrijven en leerde ze drum, piano en gitaar spelen. Haar doorbraak kwam er pas tijdens de pandemie. Na een tijdje flarden muziek op Instagram delen bracht ze in 2020 de ep Minor uit, een collectie delicate, pijnlijke liefdesverdrietliedjes. Eind vorig jaar volgde de langspeler This Is What It Feels Like, waarvoor ze samen met Aaron Dessner van The National naar Long Pond trok, dezelfde studio waar Dessner met Taylor Swift Folklore en Evermore opnam. Ook Swift zelf is intussen fan: op TikTok liet ze weten dat ze 'vijf tot zeven werkdagen' nodig had om te bekomen van Abrams' hartverscheurende single Rockland. En ze is niet de enige. Abrams bereikt een dikke vier miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, ze krijgt dm's van Lorde en Olivia Rodrigo, een van haar besties, noemde haar de belangrijkste inspiratiebron voor haar doorbraakhit Drivers License. Geen wonder dat Abrams her en der wordt getipt als een van de grote namen van 2022. Een willekeurige quote: 'Natuurlijk hoop ik dat luisteraars zich op de een of andere manier in mijn muziek herkennen. Maar, en dit klinkt misschien egoïstisch, ik voel me zelf ook minder alleen wanneer anderen begrijpen waarover ik zing.'