Hij gebruikte de lockdown om te bezinnen, veranderde zijn artiestennaam van Corrupted naar Youniss en is klaar voor een keerpunt in zijn muzikaal bestaan. Bekijk de clip voor Vanity hier in première.

Begin dit jaar dropte de Antwerpse producer, muzikant en visueel artiest Youniss Ahamad You Said, de eerste single van zijn debuutplaat Youniss die in november zal verschijnen. Dat deed hij nog als Corrupted, het alias waaronder hij jarenlang producete en een eigen sound zocht binnen de elektronica. Met succes. Drie jaar geleden werd hij bekroond tot beste Belgische producer tijdens Champion Sound Beat Battle en werd hij genomineerd voor een Red Bull Elektropedia Award. Later volgden een passage op Lefto's Made In Belgium, samenwerkingen met hiphoppers Luie Louis en Mitxelena en singer-songwriter Audri, een residentie in Trix en experimenten met zowat alle genres die zijn pad kruisten, van footwork en drum'n'bass tot zelfverklaarde 'future fuccboi jungle'.

Sinds Vanity, de opvolger van You Said, gaat hij evenwel verder onder zijn eigen voornaam. Het gevolg van een lockdown vol bezinningsmomenten. 'Ik kwam tot de conclusie dat Corrupted als project al een tijdje over zijn vervaldatum zat en mijn debuutplaat een nieuw hoofdstuk inluidt. Achteraf gezien was You Said onbewust al een voorbode van die naamsverandering. Dat nummer gaat over het zoeken naar identiteit en jezelf constant heruitvinden. In Vanity kijk ik eerder naar het verleden, naar de kern van wie ik ben en waarom ik zo geworden ben. Het voelt logisch om onder mijn eigen naam verder te gaan.'

Robby

Ook in de bijbehorende videoclip blikt Youniss terug. Op de schilderijen van zijn opa, die als kunstschilder de creativiteit van zijn kleinzoon aanwakkerde en wiens atelier later dienstdeed als Youniss' slaapkamer. Op zijn jeugdherinneringen, de band met zijn ouders en de platen en boeken die hem hebben gevormd.

En op Robby, de naam die tot voor kort tegen zijn zin op zijn identiteitskaart stond. 'Ik ben een maand te vroeg geboren, waardoor zowel ik als mijn moeder in het ziekenhuis moesten blijven. Mijn vader, die de Nederlandse taal niet machtig was, moest mijn naam doorgeven aan het district, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft het district me dan maar de naam Robby toegewezen, de meest populaire jongensnaam in Deurne dat jaar. Pas twee jaar geleden heb ik in september mijn naamsverandering aangevraagd, in november datzelfde jaar werd hij goedgekeurd. Het is dan ook geen toeval dat ik dit jaar mijn artistieke naamsverandering in september aankondigde en mijn debuutplaat in november verschijnt. Op die manier kruisen mijn persoonlijke en artistieke paden elkaar.'

Een nieuw hoofdstuk dus, al wil dat niet zeggen dat Youniss zijn muzikaal verleden volledig overboord gooit. Zonder Corrupted en de bijbehorende ervaringen was hij misschien niet Youniss geworden. 'Vroeger raakte ik heel snel geïnspireerd, maar verloor ik vaak de interesse van zodra ik een genre onder de knie had. Nu sta ik voor de volle honderd procent achter alles wat ik uitbreng. Mijn sound zal ongetwijfeld blijven evolueren, maar ik geloof wel dat deze plaat een keerpunt en bouwsteen is voor mijn toekomstige muziek.'

Op 27/11 stelt Youniss zijn debuutplaat voor in Trix, Antwerpen. Meer info vind je op trixonline.be.

