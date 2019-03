In première: Tristan verzoent klassiek, EDM en haar lief op nieuwe single 'Olso'

Waarom zou je een nummer I Don't Need People noemen als het ook door het leven kan gaan als Weslanda? Wat heeft een liedje aan de naam I Hope They Do als het ook Olso kan heten? Van Isolde Van den Bulcke zult u het antwoord op die vragen niet krijgen. De jonge chanteuse, sinds een jaar over onze radar schrijdend als Tristan, maakt er nu eenmaal een gewoonte van stream-of-conciousnesstitels te verzinnen die klinken als het eerste dat je uitkraamt na een hersenbloeding.

Achter het nonsensicale Olso, de titel van haar nieuwe single, zit een schizofreen nummer, vertelt Van den Bulcke. 'Ik heb geprobeerd om een bijna klassiek stuk te combineren met EDM-drums op een clevere, maar toch vanzelfsprekende manier. We hebben alles, ook de strijkers en percussie, in onze homestudio's opgenomen.'

We, dat is onder anderen Willem 'Blackwave' Ardui, voor de gelegenheid op viool, en Ivy Falls-celliste Trui Amerlinck, maar ook Lander Gyselinck op drums. Het trommelmonster van Stuff en Beraadgeslagen - u mag ook meneer Van den Bulcke zeggen - staat op de credits als HHIT (High Hats In Trees) en laat de groove halfweg helemaal ontsporen als was hij Mark Guiliana op Blackstar, de afscheidsplaat van David Bowie.

Pop of vrije jazz?

Olso is dus in zekere zin een liefdesduet, en dat terwijl Van den Bulcke op haar eerste ep nog een drumpartij van Gyselinck weggooide. 'Een misverstand', lacht ze. 'Speel maar gewoon rechtdoor, had ik hem meegegeven, wat hij als 'pop' interpreteerde terwijl ik 'vrije jazz' bedoelde. Achteraf bekeken was het ook dom geweest om hem al op Illusje in te schakelen. Dan was Tristan voor de pers misschien "het project van Lander Gyselinck en zijn lief" geworden.'

Olso is de eerste track op Delidomia, Tristans tweede ep die vrijdag uitkomt, en kreeg voor de gelegenheid een in een rode gloed gedrenkte videoclip mee. 'Tristan ontdekt in de video een lichtgevend schepsel dat alles ziet. Doorheen het rode licht ziet ze zelf alle levende wezens en is ze zo overweldigd dat ze te hebzuchtig wordt. Ze zwelgt het schepsel naar binnen en belandt uiteindelijk in een waanvoorstelling.'

Passeren daarin onder meer de revue: kinderen, waterpistooltjes en vlindervleugels. Welkom in Delidomia, het wonderland van Tristan. Alice, zegt u? Who the fuck is Alice?