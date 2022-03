Een geluk bij een ongeluk: de opnames van Tristans nieuwe clip waren 'een helse ervaring', maar net daarom werden het de ideale beelden om de komische agressie van Hellballad te vergezellen.

Wie een kleine twee maanden geleden de Franse Cap Blanc-Nez bezocht, spotte daar misschien een opvallende verschijning. Als een Cruella De Vil-lookalike ging Tristan er wild tekeer op de grauwe stranden van de Opaalkust. De extravagante outfit behoort weliswaar niet tot haar dagelijkse garderobe, maar werd uitgekozen voor de videoclip van haar nieuwe single Hellballad.

Die chaotische uitstraling past perfect bij het nummer, dat zijn naam niet gestolen heeft. Hellballad is met voorsprong het donkerste, meest agressieve nummer dat Tristan al uitbracht. Al was dat geen bewuste keuze. 'De tekst gaat over een relatie waarin je partner je persoonlijkheid een bepaalde richting in duwt en je forceert om iemand anders te worden, om je daarna in de steek te laten waardoor je alleen met je valse persoonlijkheid overblijft,' vertelt Tristan. 'Het heeft echter heel lang geduurd voor ik wist dat ik hierover wilde schrijven. Eerst had ik een goed gesprek met een vriendin nodig, waarna ik thuis volledig gecrasht ben en de tekst geschreven heb. Het was heftig en confronterend, maar ook heel mooi om te beseffen hoe mijn creatieve brein onbewust in die richting gestuurd werd. Blijkbaar moest het er dringend uit.'

Komische agressie

Hellballad is de voorbode van een nieuw album. Het is een nogal atypische single, want de plaat zal niet van begin tot einde zo donker klinken. 'Eigenlijk gingen we eerst een totaal ander nummer als single uitbrengen, iets dat meer jazzy klonk en aan de roaring twenties deed denken. Op basis van de coronasituatie hebben we dan toch een volledig andere keuze gemaakt. Na twee jaar op de toppen van onze tenen te staan ging alles eindelijk weer open. Iedereen was gespannen en wilde losbarsten. Daarom breng ik toch Hellballad uit, om al die energie kwijt te kunnen. Het nummer staat bol van de agressie, maar het is geen negatieve agressie.'

Zelf vindt Tristan zelfs wat humor in de razernij. 'Het is een heel boos en stoer lied, maar tegelijk is het zo overdreven dat het weer schattig wordt. Er zit echt een soort tweestrijd in.' Ook sommige zinsneden, zoals het onheilspellende 'When I go to hell, at least I'll be with all my friends', kunnen op die manier bekeken worden. 'Dat verwijst naar bepaalde periodes in je verleden waar je niet trots op bent, maar die je op die ironische manier weer luchtiger maakt. Het werd ook extra grappig toen ik een vriendin de tekst liet lezen en ze meteen defensief ging uitroepen dat het zeker niet over haar ging. (lacht) Daarnaast kan die zin ook gezien worden als een verwijzing naar al mijn verschillende persoonlijkheden. Dat is zowat de rode draad doorheen de plaat, alle verschillende maskers die je opzet. In Hellballad gaat het dan specifiek over een façade die je onbewust opbouwt in een ongezonde relatie.'

Helse ervaring

Ook het opnameproces van de videoclip weerspiegelde die tweestrijd, weliswaar ongepland. De wilde plannen van Tristan en haar team vielen helemaal in het water. Het oorspronkelijke plan was om drie dagen in de Ardennen te gaan filmen. Wegens de voorspelling van slecht weer werden die plannen overboord gegooid en reed de filmploeg spontaan naar Cap Blanc-Nez. En daar begon de miserie pas.

'We hadden onze wekker vroeg gezet, zodat we de zonsopgang op het strand zouden kunnen filmen. Dat bleken we compleet verkeerd berekend te hebben, en de zon kwam veel vroeger op dan we dachten. Daarom heb je die beelden van ik die zonder make-up in een grasveld staat te dansen. Het is letterlijk "I woke up like this". (lacht) Toen we eindelijk toch op het strand toekwamen, was de zee alweer teruggetrokken. Daarna ben ik doodziek geworden en heb ik drie uur in onze auto liggen overgeven terwijl de douane passeerde. Tot overmaat van ramp waren het ook nog de dagen waarop storm Eunice eraan begon te komen waardoor de wind ons compleet afmatte. Eigenlijk was het echt en helse ervaring, maar die anekdotes versterken de komische kant van het nummer.'

Bewust of niet, de chaos op het strand en in de velden is een bijzonder goede uitbeelding van de chaos die Hellballad uitstraalt. Bekijk hieronder de clip.

Tristan is live te zien in het voorprogramma van Taxiwars op 07/06 in De Roma (Antwerpen), op 08/06 in De Casino (Sint-Niklaas), op 09/06 in Het Depot (Leuven), op 12/06 in De Helling (Utrecht) en op 21/06 in Wilde Westen (Kortrijk). Daarnaast speelt ze op 25/08 ook een show in Theresia te Gent.

