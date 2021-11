Men zegt wel eens 'in vino veritas', de waarheid zit in de wijn. In een glas roze schuimwijn zult u alvast weinig opbeurende inzichten vinden, aldus LANI in haar nieuwe single waarop ze de wereld van de schone schijn beschrijft.

Lani Pellegrini mag dan een relatieve nieuwkomer zijn in het Belgische muzieklandschap, haar cv is al goed gevuld. Met credits bij verschillende groepen als Chackie Jam, Terms en Walther zou je je beginnen afvragen waar ze de tijd vindt om ook nog eens solo muziek uit te brengen. 'Ik vind het heel leuk om mee te werken aan projecten van vrienden en kennissen, maar ik voelde drang om ook mijn éigen muziek te maken. Daarom maak ik simpelweg de tijd vrij om aan mijn soloproject te werken', vertelt ze aan de telefoon.

Die eigen touch kan u vooral horen in de hardere ondertonen van haar nummers. Zelf omschrijft ze het als 'suikerzoet, maar bot'. Wie naar haar Spotify gaat, zal nog enkele oudere nummers uit 2017 vinden waar LANI nog steeds trots op is, maar waar ze haar eigen sound nog niet helemaal gevonden had. Tegen 2020 was dat geluid er wel. Ze schrijft alles zelf, en dan stapt ze naar een producer die haar visie in een catchy doch venijnig geluid omzet.

Schone schijn

De nieuwste uiting daarvan is Pink Champagne, een nummer waarin ze de schone schijn ontmaskert. Wie naar de Instagram van LANI surft, zal alvast merken dat ze bijna uitsluitend over haar muzikale projecten post. 'Ik heb niet echt de drang om mijn persoonlijke leven te delen, en ik push mezelf ook niet om dat dan toch te doen op Instagram.'

Dat kan bij andere mensen dus wel het gevel zijn, denkt ze. Die wereld wordt gesymboliseerd door het drankje roséchampagne. 'Toen ik dit nummer aan het schrijven was, kwam die zin "I'm sipping on a glass of pink champagne" eigenlijk heel spontaan. Het is een drankje dat er natuurlijk heel mooi, girly en tof uitziet, vandaar dat veel influencers daarmee zullen poseren. Maar die wereld heeft ook een vals kantje, ik denk dat daar veel mensen wat lopen te pronken maar dat ze vanbinnen helemaal niet zo gelukkig zijn.'

Dat dubbele kan u ook terugvinden in de videoclip van het nummer. 'Ik wilde graag spelen met visuele contrasten. Zo spiegelen we de donkere beelden die we in Kinepolis Hasselt aan de lichtere beelden die we in een theater hebben opgenomen.' Ook in het gebruik van de dansers kunnen we die symboliek terugvinden: het ziet er indrukwekkend uit wanneer de choreografie door een grote groep uitgevoerd wordt, maar wanneer die naar het einde plots wegvalt blijft er enkel een soort eenzaamheid over.

Of LANI dan zelf niet graag roséchampagne drinkt omdat het haar aan die oppervlakkige wereld doet denken? 'Eigenlijk wel! Heel raar, want ik drink bijna niets van alcohol. Cava, bier, moet ik allemaal niet hebben, maar Bellini is mijn favoriete drankje!' Laat het een teken zijn dat iedereen eens van deze Pink Champagne moet proeven.

Pink Champagne maakt deel uit van een ep die LANI op 9 februari 2022 voorstelt in de Charlatan te Gent.

