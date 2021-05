Robbing Millions is terug, en hoe. Voorman Lucien Fraipont strikte de producer van Mac DeMarco en werd prompt de eerste artiest op MGMT Records, het label waarmee Andrew VanWyngarden en Ben Goldwasser van MGMT tot voor kort alleen hun eigen muziek uitbrachten. Beluister de nieuwe single Family Dinner hier in première.

Hoe komt een Brusselse muzikant op het label van MGMT terecht? 'De pers blééf ons maar met hen vergelijken, maar ik kende MGMT toen nog niet. Best wel goed, ja', zei Lucien Fraipont van Robbing Millions enkele jaren geleden nog in dit blad. Vijf jaar later wordt de Brusselse psychpopband de eerste artiest op het label van het succesduo achter Electric Feel en Little Dark Age.

Tot eerder dit jaar bleef het echter opvallend stil rond Robbing Millions. Na het uitstekende langspeeldebuut uit 2016, gingen de muzikanten elk hun eigen weg uit: Fraiponts sidekick Gaspard Ryelandt stortte zich op zijn tekencarrière, anderen stichtten een gezin.

En Fraipont? Die bleef onverstoord nummers schrijven in zijn homestudio in de Brusselse Marollen. Tot een vriend uit Los Angeles hem in contact bracht met diens huisgenoot Shags Chamberlain, de Australische cultproducer die tussen zijn studiowerk voor Mac DeMarco en Drugdealer door de toetsen van Ariel Pink bedient.

Chamberlain was meteen verkocht voor de avontuurlijk mix van progrock en psychedelische pop van Robbing Millions. Toen Andrew VanWyngarden van MGMT hem vroeg of hij nog met nieuwe projecten bezig was, moest hij dan ook niet lang nadenken: 'I'm producing this weird Belgian record, I think you might like it', antwoordde Chamberlain. En toen tekende Robbing Millions als eerste artiest bij MGMT Records, het label waarmee Andrew VanWyngarden en Ben Goldwasser tot voor kort alleen hun eigen muziek uitbrachten.

Kaasfondue

Op een druilerige avond stond Shags Chamberlain, die met de legendarische Duitse krautrockband Ash Ra Tempel op tour in de Lage Landen was, voor Fraiponts voordeur. Het werd de eerste van een reeks ontmoetingen in Brussel en LA die tot de nieuwe plaat van Robbing Millions zouden leiden: Holidays Inside. 'Hij kwam net uit de bus vanuit Nederland gerold, met een cowboyjas aan en lange natte haren. Het was een griezelig zicht (lacht)', zegt Fraipont. Maar Chamberlain is niet zoals hij er op het eerste gezicht uitziet: ondanks zijn hippielooks, houdt de producer zich ver van geestverruimende middelen en is hij evenwel verslingerd aan Italiaanse disco als aan psychedelica.

Een verrassend figuur, noemt Fraipont hem. De ideale man om de evenzeer verrassende muziek van Robbing Millions mee in te blikken, dus. Een groot pluspunt: ook Chamberlain wou ver van Kevin Parker blijven, nog zo iemand waarmee Robbing 'het Tame Impala van Brussel' Millions tot vervelens toe vergeleken wordt.

Nog een groot pluspunt: Chamberlain houdt net zoveel van Vietnamees eten als Fraipont. Toen die laatste naar LA reisde om de plaat af te werken, nam Chamberlain hem op sleeptouw doorheen de stad, naar de verborgen concertzaaltjes en Vietnamese restaurants van Chinatown. Fraiponts nonkel is Vietnamees, en de Oosterse keuken kwam bij een jonge Fraipont thuis vaak op tafel. Toch is het niet pekingeend maar kaasfondue, een taart in de vorm van een gitaar en een bedenkelijk krop sla die op het menu staan in de ietwat absurde videoclip van Family Dinner, de laatste single voor Holidays Inside naar buiten komt.

Verjaardagsfeestjes

Hoe vrolijk die gekke melodieën en onverwachte ritmes in Family Dinner ook klinken, ergens halverwege het nummer krijg je het gevoel dat Fraipont al die familie-etentjes niet bijzonder leuk vond. '(lacht) Klopt, ja. Toegegeven: ik heb wat stress om het nummer uit te brengen. M'n ouders gaan het horen, vrees ik (lacht). Ik houd enorm van m'n familie, maar als kind wou ik soms liever muziek maken dan elk weekend naar een of ander verjaardagsfeestje gaan - we waren met véél. Dat gevoel wordt uitvergroot in Family Dinner.'

De videoclip werd opgenomen in Parijs door de Litouwse regisseur Ieva Kaba¨inskait? en gemonteerd in de bossen van Argentinië door filmmaker Salvador Cresta. Voor een album dat Holidays Inside heet, thuis is opgenomen en dagdagelijkse ervaringen onder de loep neemt, gaat Fraipont het soms wel héél ver zoeken. '(lacht) De plaat is overal geweest, ja. Maar ik niet. Ik mis reizen heel erg, het is enorm frustrerend dat alles online moet gebeuren.'

Een paar weken geleden speelde Fraipont nog een bekijvende livesessie voor Volta, maar later dit jaar is het niet meer online te doen. Op 10 december staat Robbing Millions in de Ancienne Belgique.

Holidays Inside Uit op 25 juni via MGMT Records. Op 10 december speelt Robbing Millions in de Ancienne Belgique.

