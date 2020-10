Het Antwerpse popduo liet zich voor de bijbehorende videoclip inspireren door schilderijen, bakstenen nokia's en hun eigen fantasiewereld.

Nostalgisch, futuristisch en melancholisch. Die drie woorden vatten de sound van Promis3 het best samen volgens zanger en grafisch ontwerper Brent Dielen en producer Andras Vleminckx. Sinds ze elkaar een tweetal jaar geleden tegen het lijf liepen op een Mechels feestje, vormen de twee een van de spannendste acts van de Belgische popscene, stijlvol zwevend tussen pop en experiment.

Hun inspiratiebronnen zijn dan ook het Britse label PC Music, gamesoundtracks, sci-fi, Charli XCX en zowat alles uit de nillies. Vorig jaar brachten ze zelfs een herwerking van Eiffel 65's Blue (Da ba dee) uit. 'Ik ben nu eenmaal een ninetieskid', lacht Andras, die in het verleden producete voor Kat Deluna, Taio Cruz en Kate Ryan. 'Brent groeide dan weer op in de nillies, maar we delen een grote liefde voor de sound en esthetiek van de vroege jaren 2000.'

Dat hoor je ook op hun nieuwe single Don't Wanna Fall In Luv, een aanstekelijk staaltje hyperpop met een al even extravagante videoclip, geïnspireerd op het werk van renaissanceschilders, bakstenen nokia's en hun eigen fantasiewereld. 'We wilden het romantische van de renaissance mengen met die Y2K-stijl', aldus Brent. 'Bovendien zit er in het werk van kunstenaars zoals Jeroen Bosch, Sandro Botticelli en Pieter Bruegel vaak een heel wacko, surreële symboliek. Wij hebben daar een soort futuristische versie van gemaakt. De video roept meer vragen op dan hij beantwoordt, waardoor je alleen nog maar meer in die fantasiewereld blijft ronddwalen. Daar gaat het nummer ook over: je leven leiden in een soort fantasiebubbel.'

Gastvrij

Naar goede gewoonte deed Promis3 zowat alles zelf, van de mastering tot de visuals. Enkel voor de beelden van zichzelf schakelden ze de hulp in van fotograaf Matias Leiva. Tijdens de lockdown begin dit jaar trok het Antwerpse duo zelfs bij elkaar in voor een 'artistiek feestje'. 'Andras' appartement leek plots een atelier en we hebben onszelf een opleiding after effects gegeven via YouTube-tutorials', zegt Brent. Tussendoor richtten ze met Simulated Paradise ook nog hun eigen creative agency op, waarmee ze Ikraaan alvast voorzagen van een nieuw podiumontwerp en het artwork van haar single Cobra.

Staan nog op de planning: het voorprogramma van Emma Bale, een samenwerking met de Londense Sonikku, schrijfsessies met PC Music-band Planet 1999 en nog veel futuristische nostalgiepop. Promis3 vertoeft graag in hun eigen paradijs, maar ze zijn wel gastvrij. 'Voor we elkaar leerden kennen, hadden we het allebei wat moeilijk om onze creatieve draai te vinden', zegt Andras. 'Nu doen we gewoon ons ding, zonder onszelf te kneden naar de verwachtingen van de muziekwereld.'

