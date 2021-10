Neem er een lekker glaasje mondwater bij en geniet van de nieuwe videoclip van PAARD., het meest wacky trio uit Gent.

Dankzij de lockdowns is het collectieve drugsgebruik verhoogd, zo was regelmatig in de media te lezen. Ook bij het Gentse trio PAARD. lijkt dat het geval te zijn. Voordat u de politie gaat bellen: het gaat om een perfect legale high door de verdoving bij de tandarts.

De formatie, bestaand uit drummer Sigfried Burroughs, vibrafonist Wim Segers en bassist Owen Perry Weston, is ontstaan tijdens een jamsessie in de Consouling Store te Gent. De groep wordt vooral in het jazzhoekje geduwd, maar Dentiste Virtuose neigt eerder naar hiphop. Dat is minder verrassend dan het aanvankelijk klinkt. Naast het feit dat het drietal sowieso inspiratie uit meerdere genres puurt en nooit alles op één paard wedt, heeft Weston een achtergrond in de hiphop, bijvoorbeeld als lid van Coely's liveband. Ook coverden ze vorig jaar Gele Blokken van Brusselse rapformatie Stikstof.

'Het was geen bewuste keuze om eens een hiphopnummer te maken of zo', zegt Weston. 'Onze songwriting is altijd een natuurlijk proces, we doen gewoon waar we ons mee amuseren en dit is daaruit voortgevloeid.' Dentiste Virtuose is een voorsmaakje van een debuutalbum dat er in november aankomt. Verwacht geen complete hiphopplaat: volgens Weston is dit een van de uitschieters in een gevarieerde geheel.

Verdoofde symbiose

We weten niet hoe het bij u zit, maar dankzij de pandemie zijn wij al veel te lang niet meer op tandartscontrole geweest. Hoe een nummer met zo'n onderwerp dan natuurlijk ontstaat? 'Dat was op een repetitie. Wim was wél net naar de tandarts geweest en hij kon echt niet zwijgen over hoe goed, zachtaardig en nauwkeurig die was. We zijn dan dingen beginnen verzinnen over een virtuoze tandarts, en daar is dit lied uit ontstaan.'

Hoewel de groep in een interview van vorig jaar liet weten dat ze al wat meer in de microfoon durfden schreeuwen, klink Dentiste Virtuose net slomer dan we gewend zijn van PAARD. Dat is erg toepasselijk, aangezien Weston (die voor de gelegenheid aan het rappen slaat) duidelijk het standpunt van een verdoofde patiënt inneemt. 'Die tekst en die muzikale omkadering zijn een beetje in symbiose gegroeid. De tekst is in zekere zin ook een beetje "verdoofd". Hetzelfde geldt voor de clip trouwens, alle elementen gaan hand in hand om dat bedwelmende sfeertje op te wekken.'

Ware liefde

Met blozende wangen biecht Weston in het nummer zijn liefde voor de tandarts op. Die vlinders wellen niet enkel op door het effect van de verdoving: 'Veel mensen kijken op tegen een tandartsbezoek, ik zelf ook. Je plaatst jezelf in een heel, kwetsbare positie in die tandartsstoel. Ik vond het interessant om die parallellen op te zoeken tussen een tandartsbezoek en een sensuele beleving tussen twee personen.' Er zou dus sprake kunnen zijn van ware liefde.

De tekst liegt er alvast niet om: 'Ze vraagt of ik flos, lieg en zeg ja/ Op mijn wang subtiele blos, ze lacht en kijkt me aan/ Zij en ik, hiervoor ben ik gegaan'. De narcotische liefde hangt tastbaar in de lucht, en we gaan bijna echt geloven dat onze jaarlijkse controle een romantische gebeurtenis is.

Weston laat overigens weten dat hij in de realiteit niet liegt tegen de tandarts: 'die ziet dat zelf toch direct dat ik niet dagelijks flos.' (lacht)

Op 19 november komt het debuutalbum van PAARD. uit op het Brugse jazzlabel W.E.R.F. Records. Tickets voor de releaseshow op 2 december zijn hopeloos uitverkocht, maar het trio is van plan om het land door te galopperen op een tour in het voorjaar 2022.

Dankzij de lockdowns is het collectieve drugsgebruik verhoogd, zo was regelmatig in de media te lezen. Ook bij het Gentse trio PAARD. lijkt dat het geval te zijn. Voordat u de politie gaat bellen: het gaat om een perfect legale high door de verdoving bij de tandarts.De formatie, bestaand uit drummer Sigfried Burroughs, vibrafonist Wim Segers en bassist Owen Perry Weston, is ontstaan tijdens een jamsessie in de Consouling Store te Gent. De groep wordt vooral in het jazzhoekje geduwd, maar Dentiste Virtuose neigt eerder naar hiphop. Dat is minder verrassend dan het aanvankelijk klinkt. Naast het feit dat het drietal sowieso inspiratie uit meerdere genres puurt en nooit alles op één paard wedt, heeft Weston een achtergrond in de hiphop, bijvoorbeeld als lid van Coely's liveband. Ook coverden ze vorig jaar Gele Blokken van Brusselse rapformatie Stikstof.'Het was geen bewuste keuze om eens een hiphopnummer te maken of zo', zegt Weston. 'Onze songwriting is altijd een natuurlijk proces, we doen gewoon waar we ons mee amuseren en dit is daaruit voortgevloeid.' Dentiste Virtuose is een voorsmaakje van een debuutalbum dat er in november aankomt. Verwacht geen complete hiphopplaat: volgens Weston is dit een van de uitschieters in een gevarieerde geheel.Verdoofde symbioseWe weten niet hoe het bij u zit, maar dankzij de pandemie zijn wij al veel te lang niet meer op tandartscontrole geweest. Hoe een nummer met zo'n onderwerp dan natuurlijk ontstaat? 'Dat was op een repetitie. Wim was wél net naar de tandarts geweest en hij kon echt niet zwijgen over hoe goed, zachtaardig en nauwkeurig die was. We zijn dan dingen beginnen verzinnen over een virtuoze tandarts, en daar is dit lied uit ontstaan.'Hoewel de groep in een interview van vorig jaar liet weten dat ze al wat meer in de microfoon durfden schreeuwen, klink Dentiste Virtuose net slomer dan we gewend zijn van PAARD. Dat is erg toepasselijk, aangezien Weston (die voor de gelegenheid aan het rappen slaat) duidelijk het standpunt van een verdoofde patiënt inneemt. 'Die tekst en die muzikale omkadering zijn een beetje in symbiose gegroeid. De tekst is in zekere zin ook een beetje "verdoofd". Hetzelfde geldt voor de clip trouwens, alle elementen gaan hand in hand om dat bedwelmende sfeertje op te wekken.'Ware liefdeMet blozende wangen biecht Weston in het nummer zijn liefde voor de tandarts op. Die vlinders wellen niet enkel op door het effect van de verdoving: 'Veel mensen kijken op tegen een tandartsbezoek, ik zelf ook. Je plaatst jezelf in een heel, kwetsbare positie in die tandartsstoel. Ik vond het interessant om die parallellen op te zoeken tussen een tandartsbezoek en een sensuele beleving tussen twee personen.' Er zou dus sprake kunnen zijn van ware liefde.De tekst liegt er alvast niet om: 'Ze vraagt of ik flos, lieg en zeg ja/ Op mijn wang subtiele blos, ze lacht en kijkt me aan/ Zij en ik, hiervoor ben ik gegaan'. De narcotische liefde hangt tastbaar in de lucht, en we gaan bijna echt geloven dat onze jaarlijkse controle een romantische gebeurtenis is.Weston laat overigens weten dat hij in de realiteit niet liegt tegen de tandarts: 'die ziet dat zelf toch direct dat ik niet dagelijks flos.' (lacht)