De single New Here & Feeling at Home van producer Jennifur is tegelijk een melancholische dancetrack, een filosofische terugblik op de waarde van herinneringen en de soundtrack van de nieuwe Belgische snowboardgame Shredders.

Hoeveel soundtracks voor games hebt u in uw digitale platenkast staan? We durven gokken dat het er niet al te veel zijn, al zou er binnenkort wel eentje van Belgische makelij bij kunnen komen. Hector Devriendt, beter bekend onder het alias Jennifur, schreef namelijk de muziek voor de nieuwe snowboardgame Shredders. Vanuit zijn kelderstudio vertelt hij er graag alles over.

'Foampunch, de Belgisch-Zweedse gamestudio achter Shredders, vond het belangrijk dat de muziek door een Belgische producer gemaakt werd. Project manager Joachim Wemel en CEO Dirk Van Welden volgden mij al even. Vroeger werkten ze voor VI.BE en daar hebben ze mij toen al eens geholpen om mijn muziek te verspreiden. Mijn enige instructie was om zowel uptempo als downtempo nummers te maken, maar dat doe ik sowieso al. Het was zalig om anderhalf jaar lang betaald te worden om te doen wat ik graag doe. Zelfs als ik een writer's block had, kreeg ik alleen maar begrip, omdat ze zelf ook allemaal muzikant zijn. (lacht)'

De soundtrack kan perfect op zichzelf staan, zonder dat u ondertussen van virtuele bergen moet sjezen. Of de plaat dan ook ontstaan was als Jennifur niet als gamecomponist gevraagd werd? 'Moeilijk te zeggen. Dankzij dit project heb ik de nodige tijd en ruimte gekregen om een sound te bereiken waar ik sowieso naar op weg was. Misschien zou ik zonder Shredders niet exact dezelfde plaat gemaakt hebben, maar uiteindelijk zou ik wel met een gelijkaardige mood naar buiten zijn gekomen.'

Fear of missing out

Het melancholische geluid van nieuwe single New Here & Feeling at Home zou u misschien niet meteen associëren met opwindende wintersport. Al ziet Jennifur dat anders: 'Als ik mij inbeeld dat ik op de top van een besneeuwde berg sta, geeft dat een gevoel van immense vrijheid. Mijn melancholische sound verbeeldt dat overweldigende gevoel. Daarnaast kan ik moeilijk op commando schrijven. Er ontstaat pas muziek als ik geluiden vind die mij raken, en dit is de vibe waar ik graag mee bezig ben. Gelukkig was dit ook de sfeer waar de mensen van Shredders naar zochten, dus zo kwamen we perfect overeen.

Toch is de single niet ontstaan met expliciete beelden van besneeuwde bergen in het achterhoofd, maar wordt er een ander verhaal verteld. Terwijl Jennifurs vrienden een tripje naar Frankrijk maakten, bleef de producer thuis met zijn synthesizers en zijn FOMO. 'Ik was een beetje jaloers op hun vrijheid, en het was jammer dat ik thuis moest blijven. Met die emoties ben ik dan deze single beginnen maken, waardoor dat emotionele sfeertje erin is geslopen.'

Coming of age

Ook in de bijhorende videoclip, geregisseerd en geproduceerd door Aaron Denolf en Het Offensief, staan melancholische vriendschapsgevoelens centraal. De video is een lappendeken van nostalgische tafereeltjes waarin we mensen samen zien feesten, eten, avonturen beleven,... Zelfs het wachten aan de bushalte krijgt een bitterzoete, romantische toets. 'Misschien klinkt dat raar, maar ik vind het echt zalig om te wachten, gewoon samen zijn in het moment,' vertelt Jennifur over dat beeld.

Het verhaal gaat niet enkel over samenzijn, maar ook over herinneringen. Bijna elk tafereeltje is autobiografisch, voor Jennifur een excuus om te beginnen filosoferen over zijn eigen coming of age. 'Het centrale vraagstuk was: hoe ga je om met belangrijke herinneringen? Ik denk dat veel mensen een kleine crisis ervaren na hun studententijd. Je wordt ouder, en dan ga je terugblikken op alle goeie ervaringen die je al beleefd hebt. Die momenten moet je natuurlijk koesteren, maar zelf heb ik de neiging om daar dan iets te veel in te blijven plakken en het heden te vergeten. Soms moet ik mezelf eens wakker schudden om te beseffen dat wat ik nú doe ook waardevol is. Vandaar die eindscène waarin iedereen alles weer opruimt, en op die manier toch weer samenkomt.'

Die tweedeling van heden en verleden zit ook in de songtitel verwerkt: New Here & Feeling at Home. Voor Jennifur is dat niet per se een contradactie. 'Als je ergens nieuw bent en je daar meteen thuis voelt, heb je dat te danken aan alle bagage die je meeneemt uit je verleden. Voor mij zijn herinneringen belangrijk om nieuwe ervaringen te plaatsen, een nuttige tool om te beseffen dat ook het heden waardevol is.'

Mijmeren over het heden, genieten van het heden, feesten op melancholische klanken of gewoon een nieuw record met je snowboard halen: met New Here & Feeling at Home kan het allemaal. Bekijk hieronder de videoclip

Nowhere, Now Here (music made for the game Shredders), het albumvan Jennifur, verschijnt op vrijdag 18 maart via Bandcamp en alle streaming platformen. Shredders wordt op donderdag 17 maart uitgebracht voor Xbox Series XIS, Game Pass en Steam,

