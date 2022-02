Volgende maand verschijnt Tales of Adolescence, het debuut van Maida Rose. Op de single Fallen nemen die verhalen de vorm aan van verloren gegane liefde, nostalgische klanken en een zestiende-eeuws herenhuis in Den Haag.

De dag waarop we bellen met Roos Meijer van het Nederlandse dreampopduo Maida Rose is toevallig ook die waarop Beach House zijn nieuwe album One Twice Melody uitbrengt. Die groep moet een inspiratiebron zijn voor zowat iedere muzikant in het genre. Al nuanceert Meijer dat aan de telefoon: 'Op ons debuut dat we binnenkort uitbrengen zal er wel invloed van Beach House te vinden zijn, want ondertussen zijn we inderdaad grote fan. In onze begindagen kenden we ze echter nog niet. Toen we ons allereerste nummer schreven, lieten we dat aan onze vrienden horen en die antwoordden dat we Beach House zeker eens moesten checken. Dat bleek inderdaad heel goed aan te sluiten bij wat wij doen.'

Een belangrijkere inspiratiebron voor Maida Rose zijn de stranden en huizen van Den Haag, de kuststad waar groepsleden Roos en Javièr allebei opgroeiden. Alle singles die het duo al uitbracht kwamen met kleurrijke artwork dat geïnterpreteerd kan worden als verwijzing naar de stranden van hun thuisbasis. Daarnaast is debuutalbum Tales of Adolescence er in intieme sferen ontstaan. 'We hebben heel veel muziek geschreven op de zolder van Javièr. Hij is daar samen met zijn broertje opgegroeid, en sinds we elkaar zo'n tien jaar geleden leerden kennen ben ik er ook erg vaak geweest. Het voelt alsof ik er ook heb gewoond. Het ziet er daar nog echt uit als een tienerkamer, dat heeft de thematiek van de plaat zeker gevoed.'

Jongvolwassen memoires

Qua thematiek heeft Tales of Adolescence zijn naam inderdaad niet gestolen. Zes jaar geleden begonnen Roos en Javièr samen nummers te schrijven. In die periode hadden ze ook heel wat conversaties over het leven, en de fase waarin ze zich bevonden. 'Het was die rare overgangsfase waarin je geen tiener meer bent, maar je je ook nog niet echt volwassen voelt. Die gesprekken zijn in ons album geslopen, en toen we erop terugblikten bleken het onbewust memoires van die tijd te zijn geworden.'

Nostalgie is het handelsmerk van Maida Rose, zo ook op nieuwe single Fallen. Zelfs het oud herenhuis waar de clip zich afspeelt, ademt heimwee naar het verleden uit. Voor de duidelijkheid: dit is niet het huis waar Maida Rose zijn album schreef. 'I wish! Nee, dat is een oud herenhuis in Den Haag, nog uit de 16e eeuw als ik me niet vergis. Het is dus wel bijna letterlijk om de hoek bij ons, waardoor die connectie met onze thuisstad er toch weer in verwerkt zit.'

Gezellig spookhuis

Zoals zo vaak gaat terugblikken op het verleden ook op Fallen gepaard met romantiek. Roos schreef het na een relatiebreuk. 'In het begin is dat altijd een heel heftige situatie en overheersen die scherpe emoties. Wanneer je daar later op terugblikt, heb je echter meer afstand en kan je eens dieper over die situatie gaan nadenken: waarom zijn we nu precies uit elkaar gegaan? Maar ook: waarom worden we in de eerste plaats verliefd? Hoe werken die emoties nu precies? Het is een erg bevragend nummer.'

Die verloren liefde wordt in de videoclip belichaamd door Javièr. Fysiek is hij prominent aanwezig, maar zijn verschijning heeft iets ontastbaar. Hij is te zien vanuit spiegels, hij wordt wazig in de achtergrond gefilmd, en ook in de shots waarin hij wel centraal is, staart hij afwezig weg van de camera. Als een melancholische geest in een huis waar het nostalgisch spookt. Bang hoeft u niet te zijn, tenzij de confrontatie met het verleden u angst aanjaagt. Wie daarentegen net als Maida Rose graag eens in vervlogen tijden vertoeft, kan hieronder het gezellige spookhuis van Fallen bekijken en volgende maand van het volledige Tales of Adolescence genieten.

Tales of Adolescence van Maida Rose verschijnt op 25 maart. Op 14 april speelt het duo in Het Depot te Leuven.

