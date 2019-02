In première: 'Heel Die Tag Pörno', de nieuwe single van Gestapo Knallmuzik

Het is moeilijk om Gestapo Knallmuzik uit te leggen aan iemand die nog nooit van de groep heeft gehoord. De Clement Peerens Explosition van de 21ste eeuw, noemden we het prettrio al eerder, al zijn 'Kraftwerk op z'n Kempens', 'de favoriete après-skiact van Oliver Kahn' en 'Rammstein zonder budget voor vuurstunts en een ticket voor Kamping Kitsch op zak' minstens even accurate beschrijvingen. Wat u in ieder geval moet weten: ze heten Yannuck, Stein en Vinzent, drukken zich uit in het Duits van de gemiddelde keeper uit Brasschaat en hebben zich in een paar jaar tijd van studentenact naar cultfenomeen opgewerkt. Of hoe noem je het anders wanneer een gek in een skipak, een zanger met een pet van IJsboerke en een johnny met een jarentachtigjasje de Trix uitverkopen en in de AB staan?

'In das Trix plannen wir vielen speciallekes und guest appieransen', beloven de leden. Tijdens de show hebben ze alvast een nieuw album voor te stellen. Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po is de titel. 'Een fetisj van Vinzent', legt Yannuck uit. 'Hij kijkt nu eenmaal graag naar de Teletubbies.'

De eerste single van het album - Claudia Swiffer, een ode aan hun poetsvrouw - komen de jongens nu met Heel Die Tag Pörno op de proppen. De heren schuwen met andere woorden de taboes niet op hun nieuwe album, iets wat ze overigens nooit hebben gedaan. Nummers als Twaletpapier Gescheurdt en Komasaupfen zijn inmiddels fan favourites. 'We willen de dingen besprechbaar maken', zegt Stein.

'Over veel van die onderwerpen vertellen we een verhaal, uit ons eigen leven gegrepen', vult Yannuck aan. 'Maar Heel Die Tag Pörno is gebaseerd op een van onze vrienden. Hij keek te veel porno en nu ziet hij nauwelijks nog wat. Gelukkig hebben unsere mutti's ons daar voor gewaarschuwd. Zo willen wij ook onze fans waarschuwen, als een fee in een Disneyfilm. Maar dan wel een pornofee.'

Yannuck, Stein en Vinzent maken alle teksten en muziek samen. 'In einen grote trommel steken we papiertjes met muzieknoten en toonaarden op. Vinzent trekt daar willekeurig een paar noten uit', legt Stein hun vrij unieke werkwijze uit. 'Dat dat geen kakofonie oplevert? Wir haben sehr viel glück gehad.'

Voor wie de tekst van Heel Die Tag Pörno nog snel uit het hoofd wil leren tegen de show van zaterdag in Trix, lanceert Gestapo Knallmuzik een lyric video. 'Dat hadden we nog nooit gedaan. Ein schönes ausdagung', zegt Yannuck.