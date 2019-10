De heren van Hast doken in de archieven en vonden er de ideale beelden bij Mortal Kombat Champion of the World, een van de nummers op hun debuutplaat Elegy. Ontdek de clip hier als eerste.

Eigenlijk schrijft u Hast in kapitalen, met een spatie na elke letter. H A S T dus. Het zegt wat over wat de vijf muzikanten, allemaal gepokt en gemazeld in de Gentse jazzscene, met hun band willen doen: de tijd nemen en imponeren. En dat lijkt hen te gaan lukken: op Gent Jazz gooide het kwintet afgelopen zomer hoge ogen en hun debuutplaat Elegy, een hippe stadswoning in het niemandsland tussen ambient en punk, werd in Knack Focus met vier sterren bedacht.

Maar zelfs het kruim van de Belgische muziek is af en toe aan aardse ontspanning toe. Wat gamen, bijvoorbeeld. Zo kwam nieuwe single Mortal Kombat Champion of the World aan zijn naam. 'Gitarist Artan Buleshkaj, die het nummer schreef, en ik bakkeleien al jaren over wie nu eigenlijk de beste is', legt saxofonist Rob Banken uit. 'Vandaar dat Artan zijn compositie die voorlopige werktitel gaf. Maar een andere naam hebben we nooit voor dat nummer gevonden.'

'Oorspronkelijk was het nummer opgebouwd uit punkrockriffs. Zo hebben we het ook een paar keer live gespeeld, maar dat paste niet helemaal in de rest van ons repertoire. Tot Cyrille (Obermüller, bassist, nvdr.) met het geniale idee kwam om één climax over te houden en daar een heel nummer lang naar toe te werken', vertelt Banken. 'Op het album zit voor MKCW een collectieve improvisatie, die mee wordt ingeschakeld in de opbouw naar dat ene hoogtepunt.'

Via via vond Banken de ideale videoclip op een website vol oude filmpjes. 'Uiteindelijk kwam ik uit bij boks- en karatefilmpjes die in het publieke domein bleken te zitten. Daar zat zelfs een van de eerste gefilmde knock-outs uit de geschiedenis bij, in een gevecht tussen de heren Squires en Burns. Uit 1907! We moesten enkel de beelden nog wat aanpassen aan het tempo van de muziek en we hadden de perfecte clip.'