Op Can I Just Love You, haar meest optimistische single tot nu toe, verlangt Sunday Rose naar de simpele, eerlijke liefde zonder psychologische spelletjes.

De Nieuwe Lichting winnen, klaar zijn om er de vruchten van te plukken en veel op te treden, om dan tegengewerkt te worden door een pandemie. Het overkwam Sunday Rose, maar ze bleef niet bij de pakken zitten. 'Ik vond het natuurlijk heel spijtig, maar ik bekeek het positief. Ik heb zo veel tijd gehad om nieuwe muziek uit te brengen. Al ben ik wel blij dat die periode voorbij is, hoor!'

Die zin om op treden komt ook duidelijk naar boven in haar videoclip voor Can I Just Love You. Gefilmd in warme, volle kleuren zien we hoe de artieste zichzelf opmaakt om het podium te betreden. Ook haar liveband is van de partij en in stijl wordt het nieuwe nummer gebracht. Het heeft allemaal iets weelderigs, iets chique.

Optimistisch

Sunday Rose heet zo omdat iemand haar ooit 'un rose de dimanche' noemde. Heel lief en zachtaardig van persoonlijkheid, maar niet zonder stekels. Daarnaast is zondag haar favoriete dag van de week, een dag zonder verplichtingen waarop ze volledig kan kalmeren, en heet haar moeder Rose. Een erg toepasselijke artiestennaam dus.

Die stekels vielen vooral op haar vorige nummers op. Debuutsingle Worst I Ever Had klonk vrolijk aan de oppervlakte, maar was in feite een uithaal naar de slechtste relatie de ze ooit had. Daarna volgde Our Girls, gebaseerd op een foto van Stefan Vanfleteren en gewijd aan de slachtoffers van Dutroux. Geen opbeurende muziek, dus.

Can I Just Love You is opvallend optimistischer. Sunday Rose heeft zin in de liefde gekregen. 'Het gaat over verliefd zijn, zonder daar moeilijk over te doen. Ik wil niet al die spelletjes spelen, ik wil me niet verstoppen of wachten tot de andere "ik hou van jou zegt". Ik wil gewoon van iemand houden zonder alle gedoe.'

Kalmte boven knaldrang

Wie nog dieper in de geschiedenis van Sunday Rose graaft, vindt voordat ze haar eigen solonummers uitbracht al enkele samenwerkingen met drum & bass-DJ Murdock. Die nummers zijn heel wat geschikter voor een feestzaal, maar toch is het niet zo dat de zangeres na de lockdowns haar knaldrang in een nieuwe dansplaat wilde kanaliseren.

'Tijdens de lockdown heb ik me eigenlijk gefocust op wat ik zelf wilde maken. Ik dacht, "hmmm, ik wou eigenlijk altijd al r&b maken", en zo geschiedde. Ik schrijf altijd met mijn gevoel en dit is wat daaruit kwam. Ik ben wel benieuwd wat mensen ervan gaan vinden!' Sunday Rose schreef nog meer nummers tijdens de lockdown, en denkt erover om die te bundelen in een nieuwe ep. Can I Just Love You is geeft een goed beeld van wat we van dat project mogen verwachten.

Op die ep zou dus niet per se de drang om te feesten naar boven komen, maar het verlangen naar iemand om een kalme zondag mee door te brengen. Deze eerste single geeft alvast een goede voorzet. Een nummer als een goed glas rode wijn, vol fijne en subtiele toetsen, om langzaam van te genieten.

