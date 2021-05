Leonore Spee, Sascha Bornkamp en Alan Van Rompuy van het Antwerpse Teletext nemen een 19e-eeuws volkslied onder handen, Het Prullied. En dat klinkt minder oubollig dan je zou denken. Bekijk de videoclip van Jonas Govaerts hier in première.

'Daar sloot zich de trut en de lul stond verslagen en zag dat de trut er geen goesting in had.' Zo begint de tekst van het 19e eeuwse Prullied. Niet meteen wat je verwacht te lezen als je per ongeluk een vergeeld boek van bijna 200 jaar oud in handen krijgt. In hun onderzoek naar Vlaamse volksliederen stootten Nederlandse theatermakers Leonore Spee en Sascha Bornkamp (samen electropopband Teletext) in het Letterenhuis in Antwerpen per abuis op het archief van de geheime Sint-Luybrechtsgilde, een groepje mannen dat in het Antwerpen van net na de Belgische onafhankelijkheid in een bruin café samenkwam, jenever dronk en pornografische gedichten schreef.

Eén van die mannen was Theodoor 'Den Door' Van Ryswyck, een Antwerpse dichter die de voorloper van het Vlaamse volkslied De Vlaamse Leeuw pende. Naast zijn werk als pionier van de Vlaamse Beweging - door in het Nederlands te schrijven wilde hij de Vlaamse bevolking emanciperen - durfde hij ook wel eens pornografische gedichten te schrijven. Zoals het Het Prullied dus, een nummer over 'een ontmoeting tussen een vagina en een penis', zegt Bornkamp. 'De penis wil bij de vagina naar binnen. In eerste instantie ziet ze dat best zitten. Tot ze erachter komt dat hij lid is van de Sint-Luybrechtsgilde', luidt de plot.

Kunnen we daar een frustratie van Van Ryswyck in lezen? '(lacht) Ik denk dat het vooral heel humoristisch bedoeld is', zegt Spee. 'Als de gilde samenkwam, wilden de leden elkaar overtreffen met hun gedichten. Ik stel me voor dat ze dan beschonken en enthousiast "Kijk eens wat ik geschreven heb!" naar elkaar riepen.'

Inburgeringscursus

Minder beschonken maar even enthousiast neemt Teletext het nummer onder handen. Spee en Bornkamp zingen vanuit het vrouwelijk perspectief, zetten er een dikke beat onder en geven het een clip van Welp en Tabula Rasa-regisseur Jonas Govaerts en zijn rechterhand, Jaak De Digitale. Zo krijgt het 19e-eeuwse lied een modern jasje. Dat is overigens de opzet van een onderzoeksproject dat het duo een goede twee jaar geleden begon. Ze gaan op zoek naar de relevantie van Vlaamse volksmuziek, door oude volksliederen in nieuwe muziek of nieuwe theaterteksten te gieten. 'In eerste instantie waren we vooral nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren als we oud-Nederlandse teksten op beats zouden zetten.'

Gaandeweg kreeg het project ook een politiek kantje. 'Als Nederlanders in Vlaanderen merkten we dat de Vlaamse Beweging, waar sommige volksliederen in kaderen, ook vandaag nog voortleeft in bepaalde gevoeligheden. De Vlaamse Beweging en haar erfgoed is in de 20e eeuw in een rechtste context beland. Zoals de Surinaams-Nederlandse antropologe Gloria Wekker schrijft in Witte Onschuld: pas als we onze geschiedenis kennen, kunnen we leren hoe we de huidige samenleving inclusiever kunnen maken,' zegt Bornkamp. 'We noemen het hele project ook wel eens onze "inburgeringscursus",' zegt Spee.

Pianojuf

Het onderzoeksproject leverde al een kortfilm, een theaterstuk, een rits popmuziek, een project met middelbare scholieren en een reeks interviews met denkers en politici op. Dat kan al tellen als inburgeringscursus. Maar Teletext is dan ook niet je eerste de beste band. Het duo leerde elkaar kennen op hun twaalfde tijdens de pianoles in het Nederlandse Hilversum, toen Bornkamp ietwat tegen haar zin met Spee moest samenspelen. Ze schreven samen hun eerste nummer, een ode aan pianojuf Maaike op muziek van Astor Piazzolla.

Daarna zijn ze elkaar niet meer kwijtgeraakt: ze gingen beiden Kleinkunst studeren aan het Antwerpse conservatorium, raakten verslingerd aan stoffige Vlaamse liederen en lossen hun herinterpretaties als Teletext, een electropopband met Brusselse producer Alan Van Rompuy achter de knoppen. Op 11 juli komt een eerste ep uit, de Schelde EP. Het Prullied wordt vooruitgestuurd als eerste single, niet toevallig op de sterfdag van Theodoor Van Ryswyck. Door het nummer vandaag uit te brengen willen ze Den Door 'op een ludieke manier eren,' zegt Bornkamp, 'want hij zou zich wel eens kunnen omdraaien in z'n graf als hij de clip ziet.' 'Nou, ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen', meent Spee. Beslist u vooral zelf.

