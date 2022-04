Op de nieuwe ep Outliar klinkt Heisa korter en harder dan ooit tevoren. Al laat single Chant meteen horen dat ze daarom nog niet conventioneel gaan schrijven. 'We gaan altijd op zoek naar de gulden middenweg tussen catchy en experimenteel'

'verse - chorus - weird stuff' valt er te lezen op de website van Limburgse rockband Heisa. Toevallig of niet, daarmee beschrijven ze bijna exact de structuur van hun verse single Chant, tevens opener van de nieuwe ep Outliar. 'Tijdens ons schrijfproces hanteren we een ongeschreven regel: het refrein een derde keer herhalen is not done,' duidt gitarist Koen Castermans. 'De klassieke popstructuur is iets te voorspelbaar.'

Nochtans klinkt de groep op Outliar meer rechttoe-rechtaan dan op vorige albums. 'Tijdens onze livesets merkten we dat bijna al onze nummers lang en experimenteel waren, terwijl het publiek vooral uit de bol ging tijdens de korte, krachtige songs,' vertelt zanger en bassist Jacques - die de al dan niet verzonnen achternaam 'Nomdefamille' draagt. 'Zelf schrijven we ook graag zulke nummers, maar omdat die niet goed op ons volgende album zouden passen, hebben we ze gebundeld in een ep. Op de volgende plaat kunnen we dan weer Sergeant Peppers doen.'

Gulden middenweg

Het nieuwe materiaal is dus korter en krachtiger, maar daarom nog niet conventioneel. Wanneer we vertellen dat Chant ons een gevoel heeft alsof we door de Noord-Amerikaanse woestijn cruisen, geeft Nomdefamille toe dat er misschien wel een cowboyvoorvader in hem schuilt. 'Maar ondanks dat er veel noten zijn, blijft het toch een beetje drony,' vult Castermans snel aan.

'We gaan altijd op zoek naar de gulden middenweg tussen catchy en experimenteel. Catchy is misschien een lelijk woord, maar heb je ooit al een experimenteel nummer gehoor dat je de max vond, ondanks dat er niets van bleef hangen? Neem bijvoorbeeld Screen Shot van Swans. Dat is heel industrial en drony, verder van een popnummer kan het haast niet liggen. Toch wil je die bassriff blijven horen en er hard op gaan. Tool is een ander voorbeeld. Dat is moeilijke muziek, maar na een paar luisterbeurten blijft het wel hangen. Experimentele muziek die gewoon moeilijk doet en geen hooks bevat, vind ik nogal visieloos'

Tegendraadse homeparty

Eigenlijk moest 2020 het jaar van Heisa worden, na de release van het album Joni. Wellicht kan u al raden op welke manier daar een stokje voor werd gestoken. Chant lijkt hast een manier om het gebrek aan liveshows te compenseren. Ondanks de zin voor experiment, is het inderdaad en kort en krachtig nummer dat aanzet tot meeroepen. 'Op bepaalde momenten klinkt het alsof er een heel publiek aan het meezingen is, terwijl ik mezelf gewoon tien keer opgenomen heb,' lacht Nomdefamille. 'Zo wilden we inderdaad die uitbundige sfeer van een optreden op plaat vatten.'

Diezelfde sfeer staat ook centraal in de bijhorende videoclip, waarin Heisa een houseparty organiseert. 'Afgelopen jaar mochten we voor het eerst na een lange coronaperiode nog eens live spelen op Rock Herk. Dat was gewoon op straat, waardoor we op dezelfde hoogte als het publiek stonden. Iedereen ging los, de sfeer zat goed,... Ik wou dat gevoel ook in de video vastleggen: het eerste feestje nadat al die regeltjes weer afgelast worden.'

De coronakater wegdansen met tegendraadse, catchy muziek kan u vanaf morgen doen met de Outliar-ep van Heisa. Bekijk hieronder al de videoclip voor Chant.

