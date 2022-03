Met Dansshow brengen Lander Gyselinck en Adriaan Van de Velde een ideaal nummer om energy drinks te kappen bij een tankstation, of voor tijdens een pannenkoekenfeest.

De een is drummer in allerhande jazzprojecten als STUFF. en BeraadGeslagen. De ander bespeelt synthesizers en brengt muziek uit onder de naam Pomrad. Samen kropen Lander Gyselinck en Adriaan Van de Velde de studio in om ravemuziek te maken. Al betekent dat voor hen geen 'boenke boenke' zoals u doorgaans in de club zou verwachten. 'Voor ons is rave een collectieve herinnering aan een muzikale periode, eind jaren negentig of begin tweeduizend. Een heel rijke verzameling genres uit Europa en de UK, zoals trance, jungle en hardcore, die tot ons collectief erfgoed behoren. Blijkbaar betekent rave voor sommige mensen gewoon dat ze drugs willen nemen op eender welke muziek, voor ons is het eerder een nostalgisch verlangen naar een bepaalde periode,' vertelt Gyselinck.

'Het heeft evenveel weg van een pannenkoekenfeest als van een uitgaansnacht,' vult Van de Velde aan. 'Je terug kind voelen, jezelf overstijgen en als groep opgaan in de muziek, al je diepgewortelde knopen losmaken en wegdansen. Zelf zijn we allebei begin de dertig en ik heb een kind, dus vaak raven zit er bij ons niet meer in. Wij waren vooral op zoek naar een manier om dat vreugdige gevoel te kanaliseren en in een melancholische zweem de jonge snotaap in onszelf los te maken.'

Post-nudism rave

Het duo vond het belangrijk om tijdens deze samenwerking een middenweg te vinden tussen enerzijds muziek 'for the people' waar euforisch op gedanst kan worden, maar anderzijds wilden ze hun ritmische ambities niet verloren laten gaan. Ook de specifieke klankkleuren van hun synths of het gebruik van saxofoon zal u niet snel in een ondergrondse club horen weerschallen. Zelf noemen ze het 'post-nudism rave'.

'Volgens mij bestaat er niet iets als een "guilty pleasure", tenzij het iets ongezonds als roken, drugs, of snoep is. Dat glazige, vieze, digitale geluid van onze synths vinden wij heel mooi, hoewel velen het als 'fout' zouden bestempelen. In zekere zin stellen we onszelf naakt op met die sound, maar wij zijn net trots op ons lichaam. Iedereen mag naakt rondlopen. Mensen zullen daar aanstoot aan nemen, maar dat moet je overstijgen. Geen restricties zetten op de dingen die je zelf leuk vindt en de lelijke blikken aanvaarden: dat is de filosofie achter post-nudism rave,' legt Van de Velde uit.

Licht sportieve trance

Ook de videoclip voor nieuwe single Dansshow schreeuwt niet meteen 'rave'. In een zeer Belgisch tafereel zien we Lander & Adriaan de wielertoerist uithangen langs velden en kapellen. 'We zijn allebei witte, Vlaamse boys, waardoor we een nostalgische herinnering hebben aan koers kijken met de nonkel. Voor mij is wielrennen niet eens zo folkloristisch, maar toch zit dat in ons systeem. Grégoire Verbeke, die de clip regisseerde, voelde intuïtief aan hoe sterk dat beeld was om de melancholie van het nummer te tonen,' aldus Van de Velde. 'Eigenlijk is het trance in een licht sportieve vorm,' vult Verbeke zelf aan.

Die melancholie schuilt eveneens in het 'gulden vlies' dat de twee muzikant uiteindelijk vinden. 'Het leven is altijd een grote zoektocht,' legt Van de Velde uit. 'Als mens wil je altijd maar blijven zoeken, zonder toe te geven dat je allang gevonden hebt wat je zocht. Dat wilden we uitbeelden met dat gulden vlies in de clip: de zoektocht is voorbij. En nu? Ook daar komt dat ravegevoel weer terug: stoppen met zoeken en opgaan in het moment.'

Hangjongeren

Uiteindelijk maakt Dansshow zijn titel alsnog waar wanneer we een vijftal dansers los zien gaan aan een tankstation. 'Dat was een soort dankzegging nadat we het gulden vlies hadden gevonden, we wilden dat eren door te gaan dansen,' duidt regisseur Verbeke. 'Daarnaast zag dat neonsfeertje er visueel gewoon interessant uit.'

'Voor mij gaat dat beeld ook over de link tussen hangjongeren en muziekcultuur. Die twee hebben altijd dicht bij elkaar gestaan, en dat wilden we ook een beetje eren. Nog nét te jong zijn om de club binnen te mogen, en dan maar in de vrieskou en paar energy drinks kappen en de laatste dubsteptrack van Skrillex luisteren,' vult Gyselinck aan.

Het liep bijna fout af voor onze hangjongeren. 'We zijn bijna opgepakt toen we die scène schoten. Net toen Grégoire zei dat de filmrol op was en dat we het shot hadden, kwam daar ineens een combi toe. Daar stonden we dan: een bende geeky boys die in het donker stonden te dansen aan een tankstation.'

Gelukkig liep de interventie goed af en zijn Lander & Adriaan nog op vrije voeten om hun Dansshow voor te stellen. Bekijk hieronder hun melancholische zoektocht naar het gulden vlies.

Op 15 april verschijnt het debuutalbum van Lander & Adriaan. U kan het duo live aan het werk zien op 20/04 in 't Huys (Ukkel), op 21/04 in de Vooruit (Gent), op 22/04 in KulturA (Luik),op 28/04 in Het Bos (Antwerpen), op 29/04 in de Beursschouwburg (Brussel), op 04/05 in Sardien (Hasselt), op 06/05 in het Depot (Leuven) en op 12/05 op Close Encounters in Brugge.

