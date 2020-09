Philemon maakt nostalgische popliedjes voor wie geen zin heeft om dronken te worden. Bekijk de clip voor How do you do hier als eerste.

De Fab Four blijft inspireren. Vlaanderens nieuwe folkrevelatie Meskerem Mees luisterde op een zomer de volledige discografie, Pascal Deweze (Metal Molly, Sukilove) kan er niet over ophouden en ook Anton De Boes, de bezieler van lofi-indiepopproject Philemon, heeft Lennon, McCartney en co aan de muur hangen. 'Something is een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt.' Zijn vader was een grote Beatles-fan, en hij en zijn broers hielden er een tijdje een tribute band op na met de welgekozen naam Who The Fab.

'Je hebt diep gegraven. Ik wist niet dat dat zo snel te vinden zou zijn op het internet' (lacht). Voor Philemon Philemon werd, coverde De Boes niet alleen de Let It Be-plaat naar believen, hij won ook regionaal muziekconcours Oost.Best en speelde basgitaar bij Gentse indierockband Coyote Melon. Tot hij besloot zich over zijn schroom heen te zetten en 'eindelijk' frontman te worden van Philemon. Ook daar schemert de liefde voor The Beatles, Elliott Smith en andere iconen uit de vorige eeuw in door. 'Het mythische van de jaren zestig heeft mij als puber hard geraakt. Er werd toen steengoede muziek gemaakt zonder dat er te hard over werd nagedacht.'

We vroegen het voor de zekerheid even na: ja, De Boes is nostalgisch aangelegd. Daarom klikt het ook zo met Pascal Deweze, die Philemons debuut-ep Hourglass producete nadat de jury hem tijdens de voorrondes van Humo's Rock Rally in 2018 met Deweze vergeleek. Beiden zijn ze gear sluts: 'Hoe ouder, hoe beter', klinkt het. De plaat (waar ook Michael Balcaen van Balthazar op drumt) werd dan ook opgenomen met oude instrumenten en micro's. 'Ik houd van dingen die zich al bewezen hebben. Ik heb zo ook analoge camera's en een oude koersfiets liggen.' Het geldt zowel voor muziek als voor fietswielen: als het nog steeds draait, moet het wel goed zijn. Tijd is de beste jury.

Korte broekjes

Tijd is ook waar Hourglass om draait. De Boes mijmert er over het voorbijrazende leven. Een Proust op zoek naar een verloren tijd, maar dan met meer alcohol en minder madeleines. Op de laatste single How do you do vertelt hij, geïnspireerd door Gabriel García Márquez' Liefde in tijden van Cholera, over iemand die zich overgeeft aan de nacht en de drank. 'Klinkt best donker, he. Het gaat ook over nuchter blijven en je vrienden per total zien gaan'. Een beetje hoe het moet voelen voor beleidsmakers om te zien hoe studenten tot 1,5 vergeten tellen bij de start van het academiejaar. Of De Boes soms verdwaalt in de verleidingen van de nacht? 'Durft wel eens te gebeuren, ja. (lacht) Maar niets buitensporigs.'

Helemaal donker is het nummer dan weer niet. 'Time will find a way to get us out of here', zingt hij optimistisch. Ook de clip is zonnig. In korte broekjes speelt De Boes met zijn band op een tennisveld. In de clip voor Easy Way Out zat hij al op een opblaasbare roze flamingo, in die voor Are You Coming To Get Me zijn walvissen aan de beurt. En Philemon had bijna 'Cheesecake' geheten. Het hoeft niet allemaal zo serieus te zijn.

Op 5 oktober speelt Philemon op Les Nuits Botanique. Op 22 oktober staat na twee keer uitstel de langverwachte releaseshow in De Casino in Sint-Niklaas gepland. Mooneye, The Calicos, Pauwel en Pascal Deweze gaan dan samen met De Boes en zijn band het podium op.

