In première: de nieuwe single van Derek & the Dirt is een familie-onderneming

Voor elke plaat die we u aanprijzen, zijn er onvermijdelijk een paar die tussen de plooien van het razend drukke muziekjaar verdwijnen. All Today's Words, het comebackalbum van Derek & the Dirt, was er vorig jaar zo eentje. De lap die Dirk 'Derek' Dhaenens en zijn kompanen er nog eens op wilden geven, bijna dertig jaar na hun hit Oh By The Way, werd uiteindelijk een lapje. De festivals die ze voor ogen hadden, werden caféconcerten.

Geen probleem voor de groep, die er in de jaren negentig een betonnen live-reputatie op nahield, onder meer dankzij gitarist Pim De Wolf. 'Hem een paar jaar geleden nog eens zien spelen, was voor mij genoeg om weer goesting te krijgen in een reünie', zegt Derek. 'Er bleek weer zuurstof in onze samenwerking te zitten door de andere projecten die we allebei hebben opgezet. Zelf bracht ik onder meer muzikale bewerkingen van gedichten uit en schreef ik twee platen in het Frans.'

Het kwartet probeert het dus gewoon opnieuw, met een tour langs kleine zaaltjes en een nieuwe single. In het rootsy Massa voert Derek het hoge, schurende woord, maar laat ook de nieuwe ritmesectie, drummer Frederik Van den Berghe (PJDS, Compro Oro) en bassist Philippe De Vuyst, zich gelden. De som der delen is een duidelijke update van wat Derek & the Dirt in zijn hoogdagen was, maar blijft vooral rock-'n-roll.

Massa gaat over de liefde voor muziek die een vader en een zoon delen. Geen lukraak gekozen thema, want Dereks zoon Vito, die aan de weg timmert met de gelijknamige groep, producete de track. 'Hij studeert muziekproductie aan het conservatorium en kreeg fr opdracht om met een externe groep te werken. Bovendien wilde hij allang eens met Pim aan de slag', zegt Derek.

'Die samenwerking was voor ons allebei heel leerrijk. Enerzijds straalt Vito rust en vertrouwen uit in de studio. Hij weet hoe hij een nummer moet opbouwen. Anderzijds heeft hij tijdens de opnames van Massa veel van ons geleerd over live opnemen, zonder overdubs of postproductie. Het is een kwestie van je goed voorbereiden, van weten wat je gaat doen en, tot slot, vooral van spélen.'