In première: de nieuwe clip van Ntrek laat u naar de festivalzomer snakken

U hebt ons niet nodig om te weten dat Antwerpen overloopt van de goede hiphop, laat staan om door te hebben dat Brussel stilaan het Compton van België is. Tussen al dat grootstedelijk geweld blijft West-Vlaanderen, de provincie die ons 't Hof van Commerce schonk, wat onder de radar, op Brihang na.

Maar rondom Boudy Verleye wemelt het van de hippe hoppers, van soulbrother JtotheC tot zijn vaste live-sidekick Dieter Meeuws, die Verleye ook op zijn zeventiende voorstelde aan platenlabel Fake Records. Meeuws vormt samen met Roeland Horré, beatmaker Ljipe Truken en DJ Mister Brown de groep Ntrek. Hun album Calping kwam vorig jaar schijnbaar uit het niets, maar de band knokt zich al even een weg naar boven.

Tot zover de flashback, want in de videoclip van hun nieuwe single Oasem kiezen de jongens van Ntrek voor de vlucht vooruit. Naar het festivalseizoen om exact te zijn, die maanden van heerlijke onthaasting tussen Primavera en Leffingeleuren. Met niet meer dan wat partytenten, plooitafels en al dan niet lege flesjes Stella, plus een laagje videotaperuis eroverheen, schetste regisseur Fabrice Parent de koorts die we in Vlaanderen festivalitis noemen en over de taalgrens wellicht het etiket 'Doureueueueh!' draagt.

Meeuws is zelf een fervente festivalganger, omdat de sfeer en de muziek hem meer adem, of oasem, geven. 'Van een concert dat me van mijn sokken blaast, word ik zelf ook creatiever. Roeland en ik deelden dat gevoel onlangs nog, na optredens van Dilated Peoples, een undergroundcollectief uit de VS, en Veence Hanao.'

Op Oasem volgt voorlopig geen nieuwe plaat. 'Het is nu repeteren en spelen geblazen,' zegt Meeuws, 'zodat onze liveshow er helemaal staat tegen dat de échte festivalzomer eraankomt.'