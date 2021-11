Het debuutalbum van WHORSES liet lang op zich wachten, maar wordt wel een statement van jewelste: een dubbelablum waar bij de ene kant uit harde en de andere uit zachte nummers bestaat. Met Soy Cuck en Shaking krijgen we uit elke helft een single te horen.

Wie al langer in de Belgische noiserockscene vertoeft, zal misschien verbaasd zijn om te horen dat WHORSES nu pas een debuutalbum gaat uitbrengen. Het kwartet lijkt namelijk al een tijdje mee te draaien en was al te zien in voorprogramma's van onder andere Raketkanon, Stake en Brutus. We belden met de band terwijl ze op hun tourbus richting Hasselt zaten om te openen voor Dirk.

De band mag dan misschien lang gewacht hebben om te debuteren, ze komt wel meteen met een statement van jewelste. Het wordt een dubbelalbum van achttien tracks, waarbij de ene helft uit snedige noiserock bestaat en de andere uit akoestische nummers, country met een hoek af. 'We willen ons een beetje distantiëren van genre. Mensen kennen ons vooral als noiserockers, maar eigenlijk luisteren we veel verschillende dingen. Soms zijn we in the mood om harde dingen te schrijven, maar soms lig je gewoon in de zetel te luisteren met wat chille muziek. Deze aanpak geeft ons de kans om onszelf niet in een hokje te steken en de verschillende facetten van onze sound te laten horen. Wie weet brengen we later zelfs eens een reggae-album of een hiphopplaat uit.'

Die aanpak verklaart meteen wel waarom het debuut even op zich liet wachten. 'Dat harde zat al in onze vingers omdat we daarmee begonnen zijn. Pas later zijn we die zachtere kant ook naar voren beginnen schuiven. Dat moesten we dan natuurlijk weer opnieuw uitpuren, waardoor het even geduurd heeft om dat op hetzelfde niveau te krijgen als onze woeste kant.'

Muzikale dagtrip

De groep brengt nu twee singles tegelijk uit, eentje van elke kant van de plaat. Soy Cuck representeert de noiserock waar we WHORSES vooral van kennen, terwijl Shaking klinkt als een somberder singer-songwriternummer uit de school van Elliott Smith. Het is een bewuste keuze om die twee tegelijk uit te brengen. 'We willen benadrukken dat de harde en de zachte nummers evenwaardig zijn, en dat we de akoestische songs niet als een B-kantje beschouwen. Als we eerst enkel een harde single zouden uitbrengen, zou het akoestische erna automatisch als tweederangs beschouwd worden, en dat wilden we vermijden.'

De twee nummers verschillen niet enkel qua sound, maar ook de bijhorende clips stralen een heel andere energie uit. Toch leek er een verbindend thema door de twee clips te lopen. In de video van Shaking trekt het viertal op een sombere dag naar de Belgische kust, terwijl de verwilderende beeldenstroom van Soy Cuck ook een reis rond de wereld en ver daarbuiten lijkt te impliceren. Toch is dat niet helemaal wat de band bewust in gedachten had. 'Wat Soy Cuck betreft hadden wij eigenlijk zelf geen idee wat ervan ging worden. We hebben gewoon beelden opgenomen voor een green screen en die naar Tom Vienne (visueel artiest Planeet Janus) gestuurd. Wij wisten dus ook niet wat er uit de bus zou komen.'

De clip van Shaking werd bewuster bedacht. Tijdens hun uitje naar de kust loopt er vanalles fout, waarmee de band wil aantonen dat alles in het leven twee kanten uit kan gaan. 'Toch is ook die clip heel spontaan ontstaan. We gingen naar de kust en we wisten dat de reis vort ging worden, maar de specifieke tegenslagen zijn ter plekke bedacht.'

Wel beschrijft de groep het opnameproces van de plaat als een soort kampeertripje. 'Het was een soort werkvakantie, overdag namen we onze nummers op maar 's avonds kookten we bijvoorbeeld heel bourgondisch voor elkaar. We hebben ook veel samen buiten gezeten en de natuur opgezocht. Het was eigenlijk een ongelooflijke tijd om samen door te brengen, en het album is een beetje een viering van onze vriendschap.'

Humor als coping-mechanisme

Visuele humor blijft belangrijk voor WHORSES, al zou je hun muziek niet bepaald als comedy omschrijven. 'Het idee is eigenlijk een om op die manier wat tegenwicht te voorzien, want onze teksten en muziek zijn kunnen soms heel zwaar zijn. Het is niet de bedoeling om dat helemaal onderuit te halen of om onze emoties weg te moffelen, maar humor is een beetje ons middel om daarmee om te gaan en vooruit te raken.'

Bij Shaking maakt de neerslachtige gitaartoon die donkerdere emoties meteen duidelijk. Het is een ballade over de liefde en de tegenslagen die ermee gepaard gaan. Het kan niet elke dag zonneschijn zijn, niet aan de Belgische kust en niet in de liefde.

De betekenis van Soy Cuck kan op het eerste gezicht moeilijker te achterhalen lijken. De titel doet vooral aan het online van de discours van de alt-rightbeweging denken. Die mensen geloven namelijk dat soja te veel oestrogeen bevat en mannen 'vervrouwelijkt', terwijl 'cuck' in die kringen een veelgebruikt scheldwoord is om zwakke mannen mee aan te vallen. Oorspronkelijk verwijst het naar de seksuele fetisj 'cuckolding' waarbij mannen opgewonden raken door te kijken hoe hun partner seks heeft met iemand anders.

'Eigenlijk is het net als onze bandnaam een woordspeling. We waren een beetje aan het grappen over het nummer Chop Suey van System of a Down, en iemand had mij onlangs op Facebook eens een 'Soy cuck' genoemd. Ik vond dat zo hilarisch dat we er ons nummer maar naar vernoemd hebben. Maar eigenlijk past het ook wel bij de tekst van het nummer. Soy Cuck gaat over onze frustraties in de prestatiemaatschappij, en over hoe iedereen constant in hokjes geduwd was. Die belediging was in zekere zin ook een absurde poging om mij een bepaald etiket op te kleven.'

Dat de mannen van WHORSES zich niet zomaar in een hokje laten duwen, bewijzen ze dus met deze dubbelsingle. Het titelloze debuutalbum belooft een plaat te worden die op roadtrip zowel de rebellerende zoon als de zachtaardige grootmoeder kan plezieren met haar diversiteit aan genres en gemoedstoestanden.

