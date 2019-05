Charlotte Jacobs - raised in Gent, based in New York - baseerde haar nieuwe single op een jongen die ze ontmoette in de metro: 'Waar zou hij toen aan hebben gedacht, wat gaat er om in zo'n kinderhoofd?'

Mocht u onlangs in New York hebben rondgelopen en een Gentse tongval hebben ontwaard tussen de honderden accenten die je er dagelijks hoort, zou het weleens dat van Charlotte Jacobs kunnen zijn. De songwriter volgde na haar studies aan het Gentse conservatorium de liefde richting de stad die nooit slaapt en lanceert van daaruit een nieuw project onder haar eigen naam, waarmee ze zich als een muzikale verstekeling verstopt in een hutkoffer die de hele tijd van de popmuziek naar de experimentele elektronica en weer terug wordt verscheept.

Zo was haar eerste single Lovesong een puntgave ballad en is opvolger Fishtale helemaal ondergedompeld in gelaagde vocals, verkapte beats en abstracte strijkers, die laatste met dank aan Hannah Epperson, die liefhebbers van uitdagende songs-met-elektronica kennen als zichzelf, maar ook van haar werk met Ry X.

Het nummer is gebaseerd op een jongen die ze tegenkwam in de metro, legt Jacobs uit. 'In de subway kom je alle soorten mensen tegen. Een heel inspirerende plek vind ik dat. Neem nu die jongen. Hij keek met hele grote ogen rond, ouder dan zeven jaar kon hij niet geweest zijn. Vanuit hem ben ik verder beginnen te denken: waar zou hij toen aan hebben gedacht, wat gaat er om in zo'n kinderhoofd? Meteen begon ik ook muzikaal over hem na te denken. Met zo'n zonderlinge jongen wilde ik muzikaal iets doen dat niet voor de hand ligt.'

In de clip krijgt de jongen gestalte in danseres Joanna Kotze, die samen met Jacobs door een park in Brooklyn struint. Regisseur Zeljka Blaksic, die werkt als Gita Blak, legde hun bewegingen vast en monteerde ze met archiefbeelden uit lang vervlogen tijden, haar handelsmerk. 'Ik heb 'eljka als leidraad meegegeven dat ik iets met dans en de natuurelementen wilden doen. Met die paar aanwijzingen heeft ze mijn visie naar mijn gevoel heel goed verwezenlijkt.'