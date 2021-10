De Antwerpse girlband toont dat mannen ook met barbiepoppen mogen spelen.

U kent ze wel, de mannen met hemdjes van dure merken, ongepaste grappen en een overmatige alcoholconsumptie die overdag een nette kantoorjob hebben en 's nachts hun ware, iets minder propere gelaat tonen in de club. Blond wil dat soort kerels laten zien dat het ook anders kan. In de videoclip bij hun nieuwe single Boys Boys Boys, die voor alle duidelijkheid niets te maken heeft met Sabrina of Betty van Big Brother, dost de Antwerpse girlband zich met plaksnorren en maatpakken uit als zakenmannen om vervolgens met barbiepoppen te spelen, samen in bad te gaan en een lieflijk dansje te placeren in een bos.

'Boys Boys Boys is een elektronische, dansbare song over de prestatiedruk die heel wat mannen ervaren', vertelt Caitlin Talbut, zangeres en bassist bij de band. 'Alsof je een dikke carrière en chique villa nodigt hebt om gelukkig en succesvol te zijn, en alsof emotie een zwakte is. Doorheen de videoclip transformeren we naar mannen die compleet het tegenovergestelde doen en hun zachtheid net omarmen.'

Kleinkunst

Het trio leerde elkaar kennen tijdens de opleiding kleinkunst aan het Antwerpse conservatorium en besloot al snel de handen in elkaar te slaan. 'We waren toch al elkaars grootste fan', lacht zangeres en toetsenist Linde Notenbaert. 'En dus werd Blond vorig jaar geboren op de zolder van mijn moemoe en vovo, waar we samen naar muziek luisterden en aan onze eigen sound sleutelden.' Daarin komen al hun invloeden samen: Van der Aas voorliefde voor eightiespop, Notenbaerts hiphop- en spoken-wordachtergrond, Talbuts talent voor harmonische samenzang dat ze overhield aan haar jaren in een katholiek koor en uiteraard hun gedeelde liefde voor kleinkunst. Blond is er voor fans van Robyn, Liesbeth List én De Jeugd van Tegenwoordig.

In mei intrigeerde de band voor het eerst met de debuutsingle Alles moet groter, een theatraal synthpopnummer over de keerzijde van feelgoodshoppen. De clip van opvolger Boys Boys Boys begint waar de vorige eindigde: de bandleden op hun rug, bekomend van een groots eetfestijn. Die overgang is geen toeval: de debuutep die ze binnenkort uitbrengen wordt vergezeld van vier videoclips van de jonge regisseur Casper de Geus die samen een kortfilm vormen.

Verwacht u dus aan nog meer bevreemdende kleinkunst. 'Veel mensen associëren het genre met meisjes met akoestische gitaren die over de zon zingen', aldus zangeres en percussionist Fien Van der Aa. 'Terwijl we ook binnen de opleiding merken dat het genre steeds elektronischer en diverser wordt. We koesteren de term, maar we brengen kleinkunst in een modern jasje.'

Boys Boys Boys is vanaf vandaag op alle streamingdiensten te luisteren. Op 8/10 is Blond te zien in het voorprogramma van Meis in Trix, Antwerpen.

U kent ze wel, de mannen met hemdjes van dure merken, ongepaste grappen en een overmatige alcoholconsumptie die overdag een nette kantoorjob hebben en 's nachts hun ware, iets minder propere gelaat tonen in de club. Blond wil dat soort kerels laten zien dat het ook anders kan. In de videoclip bij hun nieuwe single Boys Boys Boys, die voor alle duidelijkheid niets te maken heeft met Sabrina of Betty van Big Brother, dost de Antwerpse girlband zich met plaksnorren en maatpakken uit als zakenmannen om vervolgens met barbiepoppen te spelen, samen in bad te gaan en een lieflijk dansje te placeren in een bos.'Boys Boys Boys is een elektronische, dansbare song over de prestatiedruk die heel wat mannen ervaren', vertelt Caitlin Talbut, zangeres en bassist bij de band. 'Alsof je een dikke carrière en chique villa nodigt hebt om gelukkig en succesvol te zijn, en alsof emotie een zwakte is. Doorheen de videoclip transformeren we naar mannen die compleet het tegenovergestelde doen en hun zachtheid net omarmen.'KleinkunstHet trio leerde elkaar kennen tijdens de opleiding kleinkunst aan het Antwerpse conservatorium en besloot al snel de handen in elkaar te slaan. 'We waren toch al elkaars grootste fan', lacht zangeres en toetsenist Linde Notenbaert. 'En dus werd Blond vorig jaar geboren op de zolder van mijn moemoe en vovo, waar we samen naar muziek luisterden en aan onze eigen sound sleutelden.' Daarin komen al hun invloeden samen: Van der Aas voorliefde voor eightiespop, Notenbaerts hiphop- en spoken-wordachtergrond, Talbuts talent voor harmonische samenzang dat ze overhield aan haar jaren in een katholiek koor en uiteraard hun gedeelde liefde voor kleinkunst. Blond is er voor fans van Robyn, Liesbeth List én De Jeugd van Tegenwoordig.In mei intrigeerde de band voor het eerst met de debuutsingle Alles moet groter, een theatraal synthpopnummer over de keerzijde van feelgoodshoppen. De clip van opvolger Boys Boys Boys begint waar de vorige eindigde: de bandleden op hun rug, bekomend van een groots eetfestijn. Die overgang is geen toeval: de debuutep die ze binnenkort uitbrengen wordt vergezeld van vier videoclips van de jonge regisseur Casper de Geus die samen een kortfilm vormen.Verwacht u dus aan nog meer bevreemdende kleinkunst. 'Veel mensen associëren het genre met meisjes met akoestische gitaren die over de zon zingen', aldus zangeres en percussionist Fien Van der Aa. 'Terwijl we ook binnen de opleiding merken dat het genre steeds elektronischer en diverser wordt. We koesteren de term, maar we brengen kleinkunst in een modern jasje.'