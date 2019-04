The Cure op z'n Belgisch, daarvoor moet u bij de jonge wolven van Sun Gods zijn. Hun versie van het nummer is half zo kort als het origineel, maar blijft trouw aan de donkere, wijdse vibe.

Als u een dezer eens een minuut of zeven te doden hebt, raden we u aan om Jehaan en Petrik nog eens een kans te geven, het immer Kempische sukkelduo van Bart Peeters en Hugo Matthysen uit Het Peulengaleis. En dan vooral hun moeder, een rol voor de onnavolgbare Tom Van Dyck, die uit haar vel springt als OMD in haar kruiswoordraadsel een legendarische eightiesband wordt genoemd. 'Legendarisch, dat zijn voor mij groepen als ne Wham!, ne Duran Duran, ne Cure, ne Depeche Mode voor mijn part! Maar O Em Die, da is toch niet legendarisch?!'

Toegegeven, Orchestral Manoeuvres in the Dark is allang niet meer wat het geweest, terwijl een band als The Cure de dertigste verjaardag van haar klassieker Disintegration deze zomer nog mag vieren met een headlinerspot op Rock Werchter. Meer motivatie had het Tremelose vierspan Sun Gods niet nodig om Pictures of You onder handen te nemen. Volgens de legende schreef Robert Smith het nummer vlak na een brand in zijn huis, toen hij vaststelde dat hij niet veel meer bezitte dan de foto's van zijn vrouw in zijn portefeuille.

Sun Gods gaf de song wel een heel grondige bolwassing. De ellenlange intro van twee minuten wordt weggebast Vincent Lembregts, die u kent van Chackie Jam en Glints, al maakt hij volgens de geruchten ook foute Duitse pop na de uren. Frontman Brent Buckler trok de zanglijn van Robert Smith dan weer een stuk naar beneden, tot in de grafkelder waar we ook de stembanden van Matt 'The National' Berninger en Interpolleider Paul Banks terugvinden.

'Live moeten we enthousiaste toeschouwers vaak achteraf uitleggen dat het een cover is. Dat beschouwen we uiteraard als een compliment', zegt Buckler. 'Het helpt dat we sowieso al fans zijn van eightiesacts à la Peter Gabriel en dat ook laten horen zonder The Cure te coveren. Het is een band die ook na drie decennia supercool blijft. Sommige van hun tijdgenoten zijn schimmen van zichzelf geworden, maar wat die groep anno 2019 presteert, blijft echt indrukwekkend.'