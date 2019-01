In de studio met Sons: 'Minder pintjes, meer Pink Floyd'

Locatie: Johnny Green Giant Studios, Gent Opnameduur: 2 weken, 12 uur per dag Producer: Reinhard Vanbergen Titel: Family Dinner Release: 19 april

'Het was toch even schrikken toen hij een sitar bovenhaalde', lacht Robin Borghgraef, zanger-gitarist van Sons. 'Of toen hij de besteklade uit de keukenkast trok en die aan onze drummer gaf.'

Hij, dat is Reinhard Vanbergen, de producer met wie de Waaslandse garagerockers de studio indoken om hun debuutalbum op te nemen én om ze eens stevig uit hun carport te trekken. 'Op de foto zie je ons gewoon samenspelen, maar dat is enkel voor de basistrack, zonder solo's of sitars', aldus Borghgraef. 'We wilden voor ons debuut sowieso wat meer experimenteren, en daar was Reinhard de ideale man voor. Hij liet ons wat minder doorknallen zonder omkijken en voegde een scheutje Pink Floyd toe aan het geheel.'

Wees gerust: zodra de zang er eenmaal op stond, mochten de pintjes vloeien.

Garagerock aan de psychedelica, dan kom je onvermijdelijk bij de maffe Australiërs van King Gizzard and the Lizard Wizard uit. In het geval van Sons mag u dat letterlijk nemen. 'Coproducer Michael Badger, die heel wat albums van King Gizzard heeft gemixt, heeft de hele opnameperiode met ons doorgebracht en achteraf ook onze plaat gemixt.'

De laureaten van De Nieuwe Lichting 2018 mikken hoog, en dat terwijl ze vorig jaar, zonder plaat dus, al de main stage van Rock Werchter mochten openen met snoeiharde gitaren op z'n Fidlars. De groep die in de Daft Studios, waar ze als prijs van Studio Brussel een paar nummers mochten opnemen, nog spontaan naar de pintjes zocht, hield de après-recording dit keer noodgedwongen bescheiden. 'Vaak waren we tot elf uur 's avonds in de weer', knikt Borghgraef. 'We sliepen nochtans in een appartementje tegenover de Charlatan, wat het extra moeilijk maakte om op tijd in ons bed te kruipen. Maar wees gerust: zodra de zang er eenmaal op stond, mochten de pintjes vloeien.'