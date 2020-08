Ben je als icoon uit de Lage Landen toe aan een frisse dosis credibiliteit? Werk dan samen met een rapper! Vraag maar aan Walter Grootaers, die eerder deze maand een collab met Joost dropte. Hij is lang niet de eerste.

Joost x Walter Grootaers

...

Joost x Walter Grootaers Geen idee in hoeverre 22-jarige Nederlanders vertrouwd zijn met het oeuvre van De Kreuners, maar Joost vond het alleszins een prima plan om op geheel eigen wijze Ik wil je te coveren. Kreuners-zanger Walter Grootaers outte zich een tijdje geleden in dit blad als fan van de rapper en kwam dan ook met plezier opdraven in de videoclip. Joost en Walter die samen staan te dansen naast een Porsche: Ik wil je is nu al de culthit van het jaar. Ian Thomas x Nicole & Hugo Nicole & Hugo besloten acht jaar geleden al om de hulp van Ian Thomas in te schakelen voor het nummer Dans de wereld rond. Daarin mocht het tieneridool de gevleugelde woorden 'Dance the world around / Liefde met je voeten van de ground' rappen, graffiti spuiten en pirouettes draaien met het iconische duo. Nicole & Hugo trokken speciaal voor de gelegenheid zelfs sweaters aan. Yung Mavu x Tanja Dexters De rapper uit Sint-Job-in-'t-Goor wist vorig jaar voor zijn videoclip bij Oef niemand minder dan Tanja Dexters te strikken. Die mag zwoel in haar zwembad plonzen terwijl Yung Mavu en zijn vrienden de haag snoeien. Misschien wel de verrassendste combo in dit lijstje, maar het wierp alleszins zijn vruchten af. Yung Mavu bereikte een publiek dat hij normaal nooit zou bereiken en Dexters schaarde wat street cred op in de Vlaamse hiphopscene. Donnie x Frans Bauer Donnie en Frans Bauer houden er een bijzondere bromance op na. Als ze niet samen in de keuken staan om veganistische foe yong hai te maken voor Donnies nieuwe kookprogramma, scoren ze wel een hit met meer dan een miljoen plays. Geen centen, maar spullen brengt dan ook het beste van twee werelden samen: de volkse schlagers van stacksjouwer Frans en de prettig gestoorde rap van Donnie. Ronnie Flex x Bløf Ronnie Flex houdt behalve van drank en drugs blijkbaar ook van Bløf, en die liefde is wederzijds. De Nederlandse band vroeg enkele jaren geleden zelf aan de rapper om samen een nieuwe versie van een van hun oude nummers te maken. Het resultaat is Omarm me, een cover van Omarm uit 2003. Niet Ronnies beste nummer, maar wij zijn desondanks blij dat ze hier zijn.