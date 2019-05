'Igor' van Tyler, The Creator: knuffelplaat van tot inkeer gekomen crapuul

3 star star star star star

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Ooit was hij de controversiële stokebrand van Odd Future en persona non grata in Engeland. Maar op zijn zesde elpee toont Tyler, the Creator zich van zijn meest ambigue en gevoeligste kant.

Tyler, The Creator: gestrande ziel.