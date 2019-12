Jazz Middelheim maakt zijn eerste naam voor volgend jaar bekend en het is meteen een verrassende: niemand minder dan punklegende Iggy Pop maakt zijn opwachting op het festival in het Antwerpse park Den Brandt.

Iggy Pop komt deze zomer naar België. Niet naar Rock Werchter, TW Classic of een ander rockfestival, althans voorlopig toch niet, wel naar Jazz Middelheim. Niks nieuws voor de trouwe fans van de punkpeetvader: Pop nam twee jaar geleden nog het jazzalbum Loneliness Road op en ook op zijn laatste plaat Free is hij niet vies van jazzy blazers en de betere croonerzangpartijen.

Jazz Middelheim maakt op 14 augustus 2020 zelfs twee keer het podium vrij voor Iggy Pop. Op de dag van zijn soloshow treedt hij ook op met de band van zijn voormalige producer Bill Laswell, Method of Defiance. Laswell nam in 1988 Iggy Pops Instinct onder handen, maar stond ook aan de knoppen toen Herbie Hancock Future Shock opnam, waar de klassieker Rockit! op staat. Daarnaast werkte Laswell in de loop der jaren samen met grootheden als Brian Eno, John Zorn, Ryuichi Sakamoto, Laurie Anderson, Herbie Hancock, Afrika Bambaataa en Iggy Pop.

Een dubbele portie Pop dus. De ticketverkoop start vrijdag 20 december om 9u via jazzmiddelheim.be.