De halve finales en de finale van Humo's Rock Rally worden onder druk van de coronacrisis verschoven naar het najaar. Nieuwe data zijn er nog niet.

Humo's muziekwedstrijd was toe aan de halve finales toen de federale regering concertzalen beperkingen oplegde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De halve finales werden uitgesteld, die zouden doorgaan op 13 maart in de Gentse Vooruit en op 14 maart in de Trix in Antwerpen. Hierdoor moest ook de finale in Ancienne Belgique in Brussel, gepland voor 26 april, op de lange baan geschoven worden.

'We verhuizen de hele eindstrijd naar het najaar', zegt Bram Peeters, marketingmanager van Humo bij DPG Media. 'We zijn op zoek naar drie nieuwe data in weekends tussen september en december. Aan de locaties en de opbouw van de wedstrijd, de halve finales en finale, verandert niets. Het wordt nog even puzzelen: de drie concertzalen gaan in het najaar een heel drukke agenda hebben door de vele geannuleerde concerten die een nieuwe datum krijgen in de herfst.' (Belga)

