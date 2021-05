Hooverphonic, de band van Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts, heeft zich met 'The Wrong Place' in de Ahoy Arena in het Nederlandse Rotterdam geplaatst voor de finale van het 65ste Eurovisiesongfestival.

Hooverphonic trad tijdens de eerste halve finale dinsdagavond als elfde land van de zestien op. Het tragere 'The Wrong Place' viel op na het up-temponummer van Kroatië. Geike Arnaert zong perfect. In vergelijking met de meeste andere acts viel de sobere vormgeving bij Hooverphonic op. Weinig toeters en bellen.

Die waren er wel bij Rusland bijvoorbeeld - zangeres Manizha sprong als een Matroesjka-poppetje uit haar enorme jurk. Niks van dat alles bij Hooverphonic, een donkere en sobere enscenering; Hans Pannecoucke bedacht de duistere act. Op de Nederlandse televisie zei commentator Sander Lantiga vlak na het Belgisch optreden: 'Ik ken begrafenissen die sneller overkomen'.

Geike had een glinsterende zwarte jurk aan, ontworpen door stylist Tom Eerebout. Haar liveperformance was top, het typische Hooverphonic-nummer, geschreven door Alex Callier en de gewezen winnares van 'The Voice Belgique' Charlotte Foret, sloeg aan en zo kon Hooverphonic een plaatsje in de finale bemachtigen.

Australië niet in finale

Daar hebben een vakjury - op basis van een generale repetitie op maandag - en de televoters over beslist. De stem van de muziekkenners telde voor vijftig procent mee, net zoals de mening van de kijkers.

Litouwen, Rusland, Zweden, Cyprus, Azerbeidzjan, Oekraïne, Noorwegen, Israël en Malta gaan samen met België naar de finale. Bij die tien landen komen er nog eens tien bij na de tweede halve finale donderdagavond. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en gastland Nederland gaan rechtstreeks naar de finale.

Australië is er voor de eerste keer sinds het deelneemt - 2015 - niet bij in de finale. Zangeres Montaigne was er door de coronamaatregelen niet live bij, maar bleef thuis aan de andere kant van de wereld en stuurde een videoclip in, een opname van eind maart, die uiteindelijk de halve finale op dinsdagavond niet overleefde.

3000 aanwezigen

Vorig jaar was er door de corona-epidemie geen Eurovisiesongfestival. Hooverphonic nam wel deel aan een online alternatief. Het deed dat met 'Release Me' en zangeres Luka Cruysberghs. Luka werd een jaar later vervangen door Geike en er kwam ook een nieuw nummer: 'The Wrong Place'.

De halve finale vond plaats in de Ahoy Arena in Rotterdam. Een publiek van meer dan 3.000 mensen die op hun stoel moesten blijven zitten, was erbij. Zij droegen geen mondmasker, maar testten vooraf negatief en waren eventueel al gevaccineerd.

Zaterdag weten we wie de opvolger wordt van de Nederlander Duncan Laurence. Hooverphonic is alvast één van de 26 kanshebbers.

Het is de eerste finaleplaats voor België sinds 2017. Toen ging Blanche met 'City Lights' door naar de finale. Blanche werd uiteindelijk vierde. In de twee daaropvolgende jaren liep het fout in de halve finale voor Sennek (2018) en Eliot (2019).

Hooverphonic trad tijdens de eerste halve finale dinsdagavond als elfde land van de zestien op. Het tragere 'The Wrong Place' viel op na het up-temponummer van Kroatië. Geike Arnaert zong perfect. In vergelijking met de meeste andere acts viel de sobere vormgeving bij Hooverphonic op. Weinig toeters en bellen. Die waren er wel bij Rusland bijvoorbeeld - zangeres Manizha sprong als een Matroesjka-poppetje uit haar enorme jurk. Niks van dat alles bij Hooverphonic, een donkere en sobere enscenering; Hans Pannecoucke bedacht de duistere act. Op de Nederlandse televisie zei commentator Sander Lantiga vlak na het Belgisch optreden: 'Ik ken begrafenissen die sneller overkomen'. Geike had een glinsterende zwarte jurk aan, ontworpen door stylist Tom Eerebout. Haar liveperformance was top, het typische Hooverphonic-nummer, geschreven door Alex Callier en de gewezen winnares van 'The Voice Belgique' Charlotte Foret, sloeg aan en zo kon Hooverphonic een plaatsje in de finale bemachtigen. Daar hebben een vakjury - op basis van een generale repetitie op maandag - en de televoters over beslist. De stem van de muziekkenners telde voor vijftig procent mee, net zoals de mening van de kijkers. Litouwen, Rusland, Zweden, Cyprus, Azerbeidzjan, Oekraïne, Noorwegen, Israël en Malta gaan samen met België naar de finale. Bij die tien landen komen er nog eens tien bij na de tweede halve finale donderdagavond. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en gastland Nederland gaan rechtstreeks naar de finale. Australië is er voor de eerste keer sinds het deelneemt - 2015 - niet bij in de finale. Zangeres Montaigne was er door de coronamaatregelen niet live bij, maar bleef thuis aan de andere kant van de wereld en stuurde een videoclip in, een opname van eind maart, die uiteindelijk de halve finale op dinsdagavond niet overleefde. Vorig jaar was er door de corona-epidemie geen Eurovisiesongfestival. Hooverphonic nam wel deel aan een online alternatief. Het deed dat met 'Release Me' en zangeres Luka Cruysberghs. Luka werd een jaar later vervangen door Geike en er kwam ook een nieuw nummer: 'The Wrong Place'. De halve finale vond plaats in de Ahoy Arena in Rotterdam. Een publiek van meer dan 3.000 mensen die op hun stoel moesten blijven zitten, was erbij. Zij droegen geen mondmasker, maar testten vooraf negatief en waren eventueel al gevaccineerd. Zaterdag weten we wie de opvolger wordt van de Nederlander Duncan Laurence. Hooverphonic is alvast één van de 26 kanshebbers. Het is de eerste finaleplaats voor België sinds 2017. Toen ging Blanche met 'City Lights' door naar de finale. Blanche werd uiteindelijk vierde. In de twee daaropvolgende jaren liep het fout in de halve finale voor Sennek (2018) en Eliot (2019).